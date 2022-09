Verona, schianto all’incrocio con l’auto dei carabinieri: due militari all’ospedale

Traffico intenso ma scorrevole a Verona in occasione del primo giorno di scuola. In città non si registrano particolari criticità, anche se in corso Porta Nuova i genitori di alcuni alunni dell’istituto Cangrande hanno sfilato contro la decisione di spostare alcune classi in una sede staccata alle Golosine. La partenza del corteo è stata fatta ritardare di un’ora – dalle 8 alle 9 – dalla polizia locale per scongiurare problemi alla viabilità nell’ora di punta.

L’incidente

E proprio in quella fascia oraria, in Borgo Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto dei carabinieri, fortunatamente senza gravi conseguenze. Dalle prime ricostruzioni, l’auto dei militari – una Fiat Tipo – arrivava da via Tombetta quando è stata centrata sulla fiancata destra da un’auto proveniente da via Fiume. Ad avere la peggio nel violento schianto i due carabinieri a bordo, che sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.