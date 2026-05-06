Truppe USA via dalla Germania, il ministro-presidente bavarese: “Il ritiro deve essere compensato dall’esercito tedesco”

Il ministro-presidente bavarese: “Il ritiro deve essere compensato dall’esercito tedesco”

Il ministro-presidente della Baviera, Markus Söder, ha suggerito che il personale militare tedesco possa sostituire le truppe statunitensi in uscita dalla Germania, dopo la decisione annunciata da Donald Trump di ritirare migliaia di soldati americani dal territorio tedesco.

“Un possibile ritiro delle truppe deve essere compensato dalla Bundeswehr, in modo che le basi interessate siano preservate e non si perda alcuna infrastruttura di difesa”, ha scritto Söder martedì sui social media.

La Baviera rischia di essere la regione più colpita dal ritiro americano

La Baviera, nel sud della Germania, è probabilmente lo Stato federale destinato a subire l’impatto maggiore della decisione di Trump di ritirare 5.000 militari statunitensi dalla Germania.

Secondo quanto riportato dai media, il ritiro dovrebbe concentrarsi su una brigata meccanizzata statunitense di stanza a Vilseck, in Baviera.

Parlando a margine di una trasferta del governo regionale a Bruxelles, Söder ha sottolineato che queste presenze militari sono rilevanti non solo sul piano della difesa, ma anche per il territorio. Secondo il leader bavarese, tali “dispiegamenti sono anche piuttosto importanti per l’economia regionale”.

In Baviera una delle più grandi strutture di addestramento USA fuori dagli Stati Uniti

La Baviera ospita una delle più grandi strutture di addestramento militare statunitensi al di fuori degli Stati Uniti. Nell’area sono presenti circa 26.000 persone tra soldati americani, familiari e personale civile.

La possibile riduzione della presenza americana solleva quindi preoccupazioni sia sul piano strategico sia su quello economico, soprattutto per le comunità locali legate alle basi militari statunitensi.

Il Pentagono: ritiro entro sei-dodici mesi

Il ritiro di 5.000 soldati, o “significativamente di più” come dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump, dovrebbe essere completato entro i prossimi sei-dodici mesi, secondo quanto riferito da un portavoce del Pentagono.

Nel complesso, gli Stati Uniti dispongono attualmente di circa 39.000 militari in Germania.

Söder sollecita Berlino: “Serve più impegno con Washington”

Söder ha invitato il governo tedesco a fare pressione su Washington affinché riveda la decisione sul ritiro delle truppe.

“Una scrollata di spalle o un’alzata di spalle non bastano; serve un po’ più di impegno”, ha dichiarato il ministro-presidente bavarese.

La richiesta punta a evitare che la partenza dei militari statunitensi lasci vuoti nelle infrastrutture di difesa e provochi ricadute negative sulle aree interessate.

Il ritiro delle truppe USA pesa sul confronto tra i leader europei

L’annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania ha dominato il confronto tra i leader europei, oscurando l’inizio della riunione della Comunità politica europea.

Il tema della presenza militare americana in Europa resta centrale per gli equilibri di sicurezza del continente, mentre Berlino è chiamata a valutare come rispondere alla possibile riduzione del contingente USA e al futuro delle basi coinvolte.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.