Carabinieri, NSC rilancia l’allarme: “Se gli Ufficiali piangono, la Truppa non ride”

La fuga degli Ufficiali dell’Arma verso il settore privato rischia di essere solo la parte più visibile di una crisi molto più ampia. Dopo l’allarme lanciato da USIC sui congedi a domanda in crescita tra gli Ufficiali dei Carabinieri, arriva ora la presa di posizione del Nuovo Sindacato Carabinieri, che sposta il fuoco del problema anche sui ruoli Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri.

Il messaggio è netto, quasi brutale nella sua semplicità: se il sistema scricchiola in alto, le macerie cadono inevitabilmente verso il basso.

A intervenire è Raffaele Fardella, Segretario Generale NSC Frosinone e Segretario Generale Vicario NSC Lazio, che collega il tema della fuoriuscita degli Ufficiali a un malessere più profondo, destinato a investire l’intera struttura dell’Arma.

Dopo l’allarme USIC, NSC: “È la punta dell’iceberg”

Il 2 maggio InfoDifesa aveva pubblicato un articolo sul comunicato di USIC, che denunciava l’aumento dei congedi a domanda degli Ufficiali dei Carabinieri e il passaggio di parte del personale verso il settore privato.

Secondo USIC, il fenomeno non sarebbe legato soltanto alla questione economica. Nel comunicato si parlava infatti di Ufficiali “stremati da un ambiente lavorativo che non lo tutela e non lo gratifica”, di una gestione dei trasferimenti definita “opaca ed erratica” e di problemi che, invece di essere affrontati, verrebbero “scaricati dall’alto verso il basso”.

Ora NSC riparte proprio da quel punto. Per il sindacato, il grido d’allarme sugli Ufficiali rappresenta soltanto “la punta di un iceberg”. Sotto la superficie ci sarebbe una crisi strutturale più profonda, che nei livelli gerarchici inferiori si traduce in una pressione quotidiana sempre più difficile da sostenere.

Lo scaricabarile gerarchico e l’ultimo anello della catena

Il cuore della denuncia riguarda il meccanismo dello scaricabarile gerarchico. Secondo NSC, il fenomeno dei problemi scaricati dall’alto verso il basso trova la sua espressione più evidente nei Comandi di Stazione e nei Nuclei Operativi, cioè proprio nei presidi che ogni giorno rappresentano il primo contatto tra Stato e cittadini.

È lì che le inefficienze burocratiche, le disposizioni poco chiare e la carenza di supporto istituzionale si trasformano in carichi concreti per il personale dei ruoli non direttivi.

In altre parole: ciò che nasce come criticità organizzativa ai piani alti finisce spesso per diventare emergenza quotidiana per chi lavora sul territorio.

Marescialli “tuttofare”, lasciati soli davanti alle criticità

Nel comunicato NSC viene evidenziato il ruolo dei Marescialli, spesso descritti come veri e propri “tuttofare”.

Sono loro, secondo il sindacato, a trovarsi frequentemente esposti nella gestione di criticità che richiederebbero un supporto istituzionale ben diverso. In molti casi diventano il punto di caduta di ogni disfunzione territoriale, costretti a tenere insieme esigenze operative, responsabilità amministrative, pressioni interne e rapporto con la cittadinanza.

Il rischio denunciato è chiaro: trasformare figure centrali per il funzionamento dell’Arma in parafulmini del sistema, chiamati a rispondere di problemi che spesso non dipendono da loro.

Brigadieri, Appuntati e Carabinieri tra turni pesanti e diritti sacrificati

La denuncia riguarda anche Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, che secondo NSC sono costretti a colmare lacune organiche attraverso turnazioni massacranti.

Il sindacato parla di diritti e recupero psicofisico sacrificati sull’altare di un’operatività che fatica a stare al passo con i tempi. Un passaggio particolarmente delicato, perché tocca il nodo della tenuta del personale: non solo efficienza del servizio, ma anche salute, equilibrio familiare e sostenibilità del lavoro quotidiano.

Il punto politico-sindacale è evidente: non si può continuare a chiedere presenza, flessibilità e sacrificio senza interrogarsi su quanto il sistema sia ancora in grado di reggere.

Il mito del “si è sempre fatto così”

NSC punta il dito anche contro una mentalità considerata anacronistica. Le frasi già richiamate nel comunicato USIC, come “ai miei tempi ci riuscivamo” o “ai miei tempi si faceva così”, secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri non colpiscono soltanto i giovani Ufficiali.

Quelle espressioni, sostiene NSC, finiscono per annichilire anche il morale della cosiddetta “Truppa”.

Il problema non sarebbe soltanto linguistico. Dietro quelle formule ci sarebbe un modo di intendere il servizio che ignora l’evoluzione del contesto sociale, normativo e operativo. Un approccio che pretende flessibilità totale, ma senza garantire in cambio una tutela reale.

Benessere del personale o efficienza di facciata?

Uno dei passaggi più pungenti riguarda il tema del benessere del personale. Secondo NSC, troppo spesso il benessere viene percepito come un optional rispetto a una forma esteriore di efficienza.

Un’efficienza che, però, nei fatti rischia di svuotare le caserme.

È un’osservazione pesante, perché mette in discussione non la missione dell’Arma, ma il modo in cui il personale viene gestito nella quotidianità. Il sindacato segnala una distanza crescente tra le esigenze reali di chi presta servizio e una macchina organizzativa che sembra chiedere sempre di più, offrendo sempre meno certezze.

Trasferimenti e incertezza: il prezzo della fedeltà

Il tema dei trasferimenti torna al centro anche nella nota NSC. Se per gli Ufficiali la gestione viene definita opaca, per il personale degli altri ruoli il problema diventa spesso un vero e proprio labirinto di incertezze.

La difficoltà di conciliare vita familiare e servizio, sottolinea il sindacato, non riguarda soltanto i dirigenti. Anzi, la “Truppa” ne paga spesso il prezzo con maggiore durezza.

A pesare sono soprattutto l’imprevedibilità del servizio, che impedisce una reale programmazione familiare, e la solitudine operativa, nella quale l’errore umano, magari provocato da stanchezza e pressione, viene sanzionato rapidamente invece di essere letto come possibile sintomo di un sistema difettoso.

“Meno comandanti e più frustrazione sul territorio”

Nel comunicato compare un passaggio che fotografa il rischio denunciato da NSC: “Se chi dovrebbe guidare l’Arma verso il futuro sceglie di togliersi l’uniforme, chi resta a presidiare il territorio si ritrova non solo con meno comandanti, ma con un carico di frustrazione che rischia di compromettere l’essenza stessa della sicurezza pubblica”.

È qui che il collegamento tra la fuga degli Ufficiali e il malessere della base diventa più evidente.

La fuoriuscita di personale destinato a incarichi di responsabilità non produce solo un vuoto ai vertici. Può generare effetti a cascata su chi resta nei reparti, aggravando il peso organizzativo, aumentando l’incertezza e alimentando un senso di abbandono già denunciato da più sigle sindacali.

La meritocrazia che non si vede

Per NSC, il confronto con il settore privato non riguarda soltanto lo stipendio. Il vero tema è il rispetto del professionista.

Quando un Carabiniere percepisce che il merito viene schiacciato da logiche burocratiche incomprensibili, il senso di appartenenza comincia a vacillare. E la fuga, avverte il sindacato, non è sempre e solo fisica.

Esiste anche una fuga mentale: un ripiegamento nel disincanto, una perdita progressiva di fiducia, una distanza interiore dall’istituzione che può fare male quanto un congedo.

È forse questo il punto più insidioso della denuncia. Perché un’amministrazione può contare gli addii formali, ma fatica molto di più a misurare il numero di persone che restano in servizio senza sentirsi davvero valorizzate.

NSC: “L’Arma è un corpo unico”

Il messaggio finale del Nuovo Sindacato Carabinieri è chiaro: l’Arma è un corpo unico.

Se gli Ufficiali denunciano mancanza di tutele, gratificazioni e prospettive, la “Truppa” non può certo sorridere. Secondo NSC, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri stanno già pagando, spesso in silenzio e sulla propria pelle, il prezzo di un sistema che deve essere riformato.

E la riforma, per il sindacato, deve partire dal basso: da chi ogni giorno presidia il territorio, entra nelle case dei cittadini, gestisce emergenze, raccoglie denunce, interviene nelle strade e rappresenta la prima interfaccia dello Stato.

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