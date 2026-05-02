Ufficiali dei Carabinieri in fuga dall’Arma, l’allarme USIC: “Congedi in crescita, non è solo una questione di stipendio”

Cresce il numero di Ufficiali che lasciano l’Arma

Sempre più Ufficiali dei Carabinieri scelgono di lasciare l’Arma e di passare al settore privato. A lanciare l’allarme è USIC, che in un comunicato parla di “congedi a domanda” in allarmante crescita e accende i riflettori su un fenomeno che, secondo il sindacato, non può più essere sottovalutato.

Nella nota, diffusa in occasione della Festa dei lavoratori, Fabrizio Bizzarro, Segretario Nazionale dell’Area Ufficiali e Dirigenti di USIC, segnala che da anni il problema si ripete e coinvolge personale formato, motivato e destinato a incarichi di responsabilità. Il punto centrale, però, è uno: non si tratta soltanto di soldi.

USIC: “Non è solo stipendio, molti lasciano perché non si sentono tutelati”

Il comunicato usa parole dirette. Secondo USIC, molti colleghi scelgono il congedo perché “stremati da un ambiente lavorativo che non lo tutela e non lo gratifica”. Un’accusa precisa, che sposta il focus dal tema economico a quello organizzativo e umano.

Il sindacato sottolinea infatti che chi decide di andare via lo farebbe anche per sottrarsi a “una gestione dei trasferimenti opaca ed erratica”, capace di travolgere gli equilibri familiari “senza necessità operative reali”. Un passaggio che rende il quadro ancora più pesante, perché tocca uno dei nodi più sensibili per il personale: la tenuta tra vita privata, servizio e prospettive professionali.

Il nodo trasferimenti e il peso delle dinamiche interne

Nella ricostruzione di USIC, il malessere non nasce dalla missione istituzionale dell’Arma, ma da ciò che ruota attorno alla gestione quotidiana del personale. Il comunicato parla di “dinamiche burocratiche incomprensibili” e di una pressione costante che finirebbe per logorare gli Ufficiali, soprattutto quelli impegnati nei livelli di comando più esposti.

Il risultato, secondo la nota, è una sensazione sempre più diffusa: alla prima difficoltà si resta soli. Non a caso, uno dei passaggi più forti del comunicato afferma che il Comandante, soprattutto ai livelli minori, rischia di essere lasciato “col cerino in mano”. Una formula secca, ma efficace, che fotografa il senso di abbandono denunciato dal sindacato.

“I problemi vengono scaricati dall’alto verso il basso”

È qui che il comunicato alza davvero il tono. USIC sostiene che nell’Arma di oggi, anziché affrontare i problemi e risolverli, accadrebbe il contrario: “i problemi vengono scaricati dall’alto verso il basso”.

Secondo il sindacato, questo meccanismo finisce per lasciare “l’ultimo anello della catena” a sopportare il peso delle inefficienze del sistema. Una denuncia che non riguarda solo il clima interno, ma anche il modello organizzativo. Ed è proprio su questo punto che la nota assume un taglio più duro: se le criticità non vengono affrontate alla radice, il rischio è che a pagare siano ancora una volta gli Ufficiali chiamati ogni giorno a tenere insieme operatività, responsabilità e tenuta dei reparti.

Le frasi che fanno discutere: “Ai miei tempi si faceva così”

Nel comunicato c’è spazio anche per un attacco a certe frasi che, secondo USIC, raccontano più di qualsiasi statistica il distacco esistente tra vertice e base. Tra queste, il sindacato cita espressioni come “ai miei tempi si faceva così” oppure “ai miei tempi ci riuscivamo”.

Non solo. La nota richiama anche comunicazioni ritenute vaghe, prive di disposizioni operative chiare, e arriva a riportare una frase che pesa come un macigno: “sei ancora giovane, fai sempre in tempo a cambiare mestiere”. Per USIC, non si tratta di semplici uscite infelici, ma del segnale di un distacco umano, organizzativo e istituzionale che non può essere ignorato.

Il rischio per il futuro dell’Arma

Il sindacato parla apertamente di “emergenza” e avverte che il problema non riguarda solo il presente, ma anche il futuro dell’Amministrazione. A preoccupare è soprattutto il fatto che a lasciare sarebbero spesso proprio gli Ufficiali con maggiori prospettive, quelli destinati agli incarichi apicali.

Nel comunicato si legge infatti che a richiamarli sarebbe un settore privato capace di offrire “non solo guadagni superiori, ma soprattutto meritocrazia e rispetto”. Un passaggio molto netto, che tocca uno scoperto profondo: la perdita di professionalità strategiche e la difficoltà di trattenere dentro l’Arma quella che USIC definisce, in sostanza, la sua linfa vitale.

La richiesta del sindacato: “Serve un cambio di passo immediato”

Da qui la richiesta finale, espressa senza giri di parole. USIC afferma di aver già sollevato il problema in passato e di non voler assistere in silenzio a questa progressiva fuoriuscita di personale. Per questo chiede “un cambio di passo immediato”.

L’obiettivo indicato dal sindacato è chiaro: fermare la dispersione di competenze, valorizzare gli Ufficiali e arrivare a una revisione profonda delle politiche di gestione del personale. Perché, nella lettura di USIC, il punto non è soltanto quanti vanno via, ma perché stanno scegliendo di farlo.

Il messaggio agli Ufficiali in servizio

Il comunicato si chiude con un messaggio rivolto a tutti gli Ufficiali, iscritti e non, impegnati anche nei giorni di festa nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in tutta Italia. A loro, scrive USIC, va “la nostra vicinanza ed il nostro abbraccio più fraterno”.

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