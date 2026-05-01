KFOR, quanto costa davvero la missione NATO in Kosovo e perché resta decisiva anche con l’ombra del disimpegno USA

La visita del Comitato militare NATO certifica una priorità strategica

Il 27 aprile 2026 il Comitato militare della NATO, guidato dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha visitato Camp Film City a Pristina per fare il punto sulla missione KFOR, confermando con un gesto politico e militare che il Kosovo resta un dossier tutt’altro che archiviato. Nel briefing introduttivo, il comandante della forza Major General Özkan Ulutaş ha ribadito il contributo dell’operazione al mantenimento di un ambiente sicuro e protetto e alla libertà di movimento. Alla sessione hanno partecipato anche rappresentanti di EULEX, OSCE e UNMIK, segno che la tenuta del Kosovo continua a poggiare su un delicato equilibrio internazionale, non su una stabilità ormai acquisita.

Cos’è davvero KFOR e perché conta ancora

KFOR opera sulla base della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU del 10 giugno 1999 e sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, quindi non come semplice presenza simbolica ma come missione di peace enforcement. Il suo compito è contribuire a garantire un contesto sicuro per tutte le comunità del Kosovo e la libertà di movimento, in coordinamento con la Kosovo Police e con EULEX nei rispettivi ruoli di risposta alla sicurezza. NATO sottolinea inoltre che KFOR sostiene lo sviluppo di strutture di sicurezza professionali, democratiche e multi-etniche. In altre parole: senza KFOR, il Kosovo non perderebbe un ornamento diplomatico, ma uno dei suoi principali ammortizzatori di crisi.

I numeri della missione: migliaia di militari per impedire che la crisi riesploda

Secondo la NATO, KFOR conta oggi circa 4.600 militari forniti da 31 Paesi alleati e partner. Il dato fotografa una missione ancora robusta, ben lontana dall’essere una presenza residuale. Non è un dettaglio: dopo le tensioni riesplose nel nord del Kosovo nel 2023, l’Alleanza aveva già autorizzato il rafforzamento temporaneo della missione, a conferma che il rischio di deterioramento della sicurezza resta concreto. La visita congiunta di Cavo Dragone e del presidente del Comitato militare dell’UE, general Seán Clancy, il 28 e 29 aprile 2026 a Pristina e Sarajevo, ha ribadito proprio questo: i Balcani occidentali restano una regione di importanza strategica critica per NATO e Unione europea.

L’utilità concreta di KFOR: deterrenza, contenimento, presidio politico

L’utilità di KFOR sta in tre funzioni precise. La prima è la deterrenza: la sola presenza di una forza multinazionale NATO rende molto più difficile una degenerazione rapida delle tensioni interetniche o degli incidenti sul terreno. La seconda è il contenimento operativo: KFOR contribuisce alla sicurezza quotidiana e alla libertà di movimento, agendo in coordinamento con gli altri attori internazionali e con la polizia kosovara. La terza, spesso sottovalutata, è la funzione politico-strategica: KFOR segnala che il Kosovo non è un vuoto di potere lasciato alle improvvisazioni locali o ai giochi di influenza esterni. È precisamente questo il punto che emerge dalla visita del vertice militare NATO: la missione non viene presentata come un relitto del passato, ma come uno strumento ancora necessario per evitare che una crisi locale si trasformi in un problema euro-atlantico più ampio.

KFOR costa eccome, ma la NATO evita accuratamente di dirlo in modo semplice

Sul capitolo costi, la verità è meno pulita delle brochure ufficiali e molto più scomoda di quanto si racconti: non esiste una cifra pubblica, univoca, aggiornata e davvero trasparente che dica quanto costa KFOR all’anno. E non è un dettaglio, è il cuore del problema. La NATO chiarisce che una parte delle spese passa dal bilancio militare comune, quello che finanzia comandi, missioni e operazioni, mentre un’altra fetta pesante resta sulle spalle dei singoli Paesi che mettono truppe, mezzi, rotazioni, trasporti, protezione e logistica. Risultato: KFOR non ha un conto limpido, ha una bolletta spezzata, distribuita tra cassa dell’Alleanza e bilanci nazionali, dunque molto più facile da diluire politicamente che da spiegare ai contribuenti.

Sulla carta può sembrare una missione contenuta, anche perché i programmi e i bilanci comuni NATO valgono circa 4,6 miliardi di euro l’anno e KFOR non assorbe certo da sola quella massa di risorse; ma raccontarla come una presenza “leggera” è una comoda mezza verità. Perché una forza multinazionale permanente di circa 4.600 militari, sostenuta da 31 Paesi, non vive d’aria e buone intenzioni: costa in comando, infrastrutture, sicurezza, mobilità, turnazione e tenuta operativa.

Il punto, però, è ancora più spietato: KFOR è cara, ma il vuoto lo sarebbe molto di più. Finché regge, la missione non fa rumore; se saltasse, i costi esploderebbero in una forma infinitamente peggiore, cioè instabilità, escalation e nuova emergenza nei Balcani. In sostanza, KFOR non è una missione “economica”: è una costosa assicurazione regionale che la NATO preferisce non quantificare in modo troppo netto, anche perché ammettere il prezzo reale obbligherebbe tutti a riconoscere un’altra verità imbarazzante: la pace armata costa, ma il caos costa sempre di più.

Il ritiro USA agita i Balcani: per ora non c’è lo strappo, ma la minaccia basta a far tremare KFOR

L’ombra del disimpegno americano basta da sola a cambiare il peso politico e finanziario di KFOR. Perché quando Washington lascia filtrare dubbi, o anche solo li lascia circolare, la missione in Kosovo smette di apparire come una presenza consolidata e torna a essere ciò che è davvero: un equilibrio militare e diplomatico che regge finché nessuno decide di sfilarsi.

Nel febbraio 2025 varie ricostruzioni giornalistiche hanno rilanciato lo scenario di un possibile passo indietro degli Stati Uniti dal Kosovo o, più in generale, dal fianco europeo. Ma allo stato dei fatti non risulta alcun annuncio ufficiale di ritiro USA da KFOR. Al contrario, fonti riprese da Reuters e rilanciate a livello internazionale hanno riferito che un’uscita americana dalla missione veniva considerata “fuori questione”, mentre dalla NATO è stato ricordato che gli Stati Uniti mantengono un ruolo centrale nel dispositivo con oltre 600 militari.

Il punto, però, è un altro: non serve un ritiro formale per produrre instabilità. Basta evocarlo. Basta far capire agli alleati europei che l’ombrello americano non è scontato. Ed è qui che la questione diventa esplosiva: più che un fatto compiuto, il ritiro USA oggi è una minaccia politica, una leva negoziale che pesa sui conti, sulle scelte strategiche e sulla credibilità stessa della missione. Per l’Europa il messaggio è brutale: se Washington anche solo arretra di un passo, il prezzo della sicurezza nei Balcani sale immediatamente.

Se gli Usa si sfilano, l’Europa paga. E l’Italia farebbe bene a svegliarsi

È qui che il nodo dei costi smette di essere tecnico e diventa politico, strategico, quasi brutale. Se Washington dovesse anche solo ridurre il proprio peso, agli europei resterebbero due sole opzioni: mettere più uomini, più mezzi e più soldi oppure accettare una KFOR più debole, meno credibile e quindi molto meno deterrente. Non esistono scorciatoie. Il conto salirebbe comunque: subito nei bilanci oppure dopo, in forma di instabilità.

Ma per l’Italia il punto è ancora più serio, e continuare a far finta di non vederlo sarebbe miope. I Balcani non sono un teatro lontano: sono i nostri quasi-confini strategici. Sono il nostro estero vicino, il nostro retrocortile geopolitico, la cintura di sicurezza che separa l’Adriatico da una nuova stagione di fragilità regionale. Pensare di affrontare tutto questo soltanto dentro le grandi cornici sovranazionali della NATO, aspettando che siano sempre altri a dare la linea e coprire il peso, significa non aver capito la posta in gioco.

La difesa italiana dovrebbe prendere atto di una realtà elementare: oltre alla logica dell’Alleanza serve una logica nazionale di diplomazia militare, più lucida, più continua, più ambiziosa. Perché mentre l’Europa discute, nei Balcani si muovono già altri attori con ben meno esitazioni: gli Stati Uniti quando vogliono contare, la Turchia quando vuole radicarsi, la Cina quando vuole comprare influenza. E se Roma continua a limitarsi alla presenza formale, rischia di ritrovarsi circondata da popoli geograficamente vicini ma politicamente sempre meno prossimi.

La verità, scomoda ma evidente, è che il possibile arretramento americano non obbliga soltanto l’Europa a spendere di più: obbliga l’Italia a pensare finalmente da potenza regionale, almeno nel proprio quadrante naturale. Perché se non occupiamo noi quello spazio con relazioni, presenza, cooperazione e credibilità, lo occuperanno altri. E poi sarà inutile lamentarsi se a pochi chilometri dal nostro mare l’influenza italiana conta meno degli investimenti americani, turchi o cinesi.

A Pristina la NATO manda un segnale netto: KFOR resta perché il Kosovo è tutt’altro che normalizzato

La visita del Comitato militare NATO a Pristina, seguita dalla missione congiunta NATO-UE nei Balcani occidentali, è servita a ribadire una linea che nelle dichiarazioni ufficiali viene addolcita, ma che sul piano strategico è chiarissima: KFOR resta un pilastro indispensabile e il Kosovo continua a essere un fronte da presidiare con attenzione costante.

Dietro il linguaggio diplomatico della cooperazione, della stabilità e dell’impegno condiviso, il messaggio vero è meno ovattato e molto più ruvido: nessuno considera davvero chiusa la partita balcanica. Se il quadro fosse davvero consolidato, non ci sarebbe bisogno di riaffermare con tanta insistenza la centralità della missione, né di mostrare compattezza politico-militare sul terreno. Quando la NATO sente il bisogno di ribadire presenza, significa che la fragilità resta.

Per questo KFOR non viene ridimensionata. Per questo continua ad avere un peso operativo e politico. E per questo continua anche ad avere un costo che l’Alleanza giudica ancora sostenibile e necessario. La logica è semplice, quasi brutale: mantenere oggi una forza credibile costa meno che dover gestire domani una nuova crisi nei Balcani.

Il punto più delicato, però, è un altro. Basta che torni a circolare l’ipotesi di un minore coinvolgimento americano perché l’intero equilibrio perda immediatamente solidità. Anche senza ordini formali, anche senza un ritiro scritto nero su bianco, il solo dubbio su Washington riapre la questione che nessuno in Europa ama affrontare fino in fondo: chi regge davvero il peso della sicurezza regionale se gli Stati Uniti decidono di abbassare il profilo?

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