Chiaiano, il maresciallo dei carabinieri che ha bloccato il rapinatore armato: «Noi siamo questo, viviamo per proteggere la gente»

Rapina nella notte a Chiaiano: commerciante assalito mentre saliva in auto

Ha fatto il giro del web il video girato nella notte a Chiaiano, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si vedono due carabinieri intervenire per fermare un rapinatore armato. Le immagini, diventate rapidamente virali sui social, mostrano gli attimi concitati dell’arresto avvenuto intorno alle tre del mattino in via G.A. Campano.

Vittima dell’aggressione un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, preso di mira mentre stava salendo a bordo della propria auto. Secondo quanto ricostruito, due uomini lo avrebbero assalito all’improvviso: uno con il volto coperto da un cappuccio, l’altro con un casco integrale e armato di pistola.

Per il 55enne sono stati momenti drammatici, consumati in pochi secondi ma vissuti come interminabili, mentre tentava di difendersi dall’azione dei malviventi.

Il blitz dei carabinieri: “Non l’avrei lasciato per nessun motivo al mondo”

A fermare il rapinatore è stato il maresciallo ordinario Gianluca Abbinante, protagonista dell’intervento insieme a un collega impegnato nel servizio di pattugliamento notturno tra Chiaiano, Scampia, Miano e Secondigliano.

Ai microfoni de Il Mattino, il sottufficiale ha raccontato i momenti decisivi dell’operazione:

«Ci siamo buttati sul soggetto e l’abbiamo braccato. Non l’avrei lasciato per nessun motivo al mondo. In quegli attimi non si pensa, in quegli attimi si chiudono gli occhi e ci si lancia».

Il maresciallo ha spiegato che i due militari si sono accorti da lontano della scena sospetta:

«Da lontano ci siamo accorti che c’era questo soggetto all’esterno di un’autovettura, che indossava un casco, con la visiera completamente oscurata, quindi a volto travisato, e armeggiava una pistola contro un’altra persona».

L’inseguimento e il placcaggio ripresi in video

Determinante anche la manovra del collega alla guida della pattuglia, che avrebbe consentito al maresciallo di intervenire nel momento esatto in cui il rapinatore tentava la fuga.

«Il collega è stato bravo, perché mi ha lasciato nel posto giusto al momento giusto, tant’è che dal video si vede che l’autovettura era ancora quasi in cammino e ho deciso comunque di scendere e di rincorrere questa persona».

Il sospettato avrebbe cercato di raggiungere l’auto utilizzata per la fuga, riuscendo ad aprire lo sportello posteriore sinistro e a lanciare all’interno la pistola che teneva in mano. È in quell’istante che il maresciallo Abbinante lo ha afferrato alle spalle e immobilizzato a terra.

«Il soggetto che è stato braccato ha iniziato una corsa di pochi metri verso l’auto, riuscendo ad aprire lo sportello posteriore sinistro, lanciando all’interno la pistola che aveva in mano. Proprio in quel momento sono riuscito ad afferrarlo e bloccarlo da dietro».

“Viviamo per proteggere la gente”: il racconto del maresciallo

Nel suo racconto, il carabiniere ha sottolineato come l’intervento sia stato frutto dell’esperienza maturata sul campo e della rapidità necessaria in situazioni di emergenza.

«Come spesso avviene nel nostro lavoro, in una frazione di secondo, ancor prima che ce lo raccontasse la vittima, abbiamo dovuto ricostruire quello che stava succedendo».

Poi la conclusione, diventata uno dei passaggi più condivisi online:

«Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi carabiniere in Italia. Noi siamo questo, viviamo questo. Viviamo per proteggere la gente».

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