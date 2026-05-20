Aeronautica Militare, brevetto ad honorem al Generale Salvatore Luongo: il riconoscimento che rafforza l’asse con i Carabinieri

Martedì 19 maggio 2026, a Palazzo Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha conferito al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il brevetto di “Osservatore dall’aeroplano ad honorem”.

Un riconoscimento dal forte peso simbolico e istituzionale, assegnato dall’Aeronautica Militare a personalità particolarmente vicine al mondo aeronautico, alla storia, ai valori e alle attività della Forza Armata. Ma anche un gesto che parla con chiarezza al presente: la cooperazione tra Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri non è un dettaglio di protocollo, bensì una leva concreta della sicurezza nazionale.

Il brevetto ad honorem consegnato a Palazzo Aeronautica

La cerimonia si è svolta nella storica sede istituzionale dell’Aeronautica Militare a Roma, Palazzo Aeronautica, cornice ufficiale per un momento definito di particolare valore istituzionale.

Il Generale Antonio Conserva ha consegnato al Generale Salvatore Luongo il brevetto di “Osservatore dall’aeroplano ad honorem”, titolo onorifico che l’Aeronautica Militare conferisce a figure istituzionali che hanno dimostrato una significativa vicinanza al mondo aeronautico e ai valori della Forza Armata.

Non una semplice attestazione formale, dunque, ma un riconoscimento che richiama una tradizione profonda e una visione condivisa: quella di istituzioni chiamate a operare insieme, con competenze diverse ma obiettivi convergenti, nel quadro della Difesa e della sicurezza dello Stato.

Aeronautica e Carabinieri, una collaborazione sempre più strategica

Il conferimento del brevetto al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha evidenziato la consolidata collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’Arma dei Carabinieri, due Forze Armate accomunate da una quotidiana sinergia operativa e istituzionale.

La cooperazione tra le due realtà si sviluppa in diversi ambiti di interesse della Difesa e si fonda sulla condivisione di professionalità, capacità operative e cultura del servizio. È proprio su questo terreno che il riconoscimento assume il suo significato più netto: sancire, in una forma solenne, uno storico legame e una vicinanza strategica che trovano riscontro nelle attività quotidiane.

Il volo addestrativo a Pratica di Mare sull’AW169 dei Carabinieri

Dopo la cerimonia a Palazzo Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno raggiunto l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare.

Qui hanno preso parte congiuntamente a un’attività di volo addestrativa a bordo di un elicottero AW169 del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare.

Un passaggio tutt’altro che accessorio. La partecipazione all’attività di volo ha dato sostanza operativa al valore simbolico del brevetto, sottolineando ulteriormente il livello di integrazione e cooperazione tra le componenti della Difesa nel settore aeronautico.

Il messaggio è chiaro: la collaborazione non resta confinata nelle sale istituzionali, ma vive anche nelle attività addestrative, nei reparti, negli aeroporti militari e nei dispositivi operativi che ogni giorno sostengono la sicurezza del Paese.

Il significato storico dell’“Osservatore dall’aeroplano”

Il brevetto di “Osservatore dall’aeroplano ad honorem” richiama una figura che affonda le proprie radici nelle origini del volo militare.

L’osservatore dall’aeroplano era l’ufficiale imbarcato sui primi velivoli con compiti fondamentali: sorvegliare il territorio, dirigere il tiro dell’artiglieria e raccogliere informazioni tattiche dal cielo. Una funzione essenziale in un’epoca in cui la dimensione aerea iniziava a cambiare radicalmente il modo di concepire le operazioni militari.

Oggi quel titolo conserva un valore storico, ma assume anche una lettura contemporanea: rappresenta la capacità di avere una “visione dall’alto”, non solo in senso aeronautico, ma anche strategico e istituzionale. Guardare dall’alto significa comprendere scenari complessi, coordinare risorse, anticipare esigenze e agire con una prospettiva ampia al servizio della sicurezza nazionale.

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