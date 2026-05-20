NATO, via 5.000 soldati Usa dalla Germania: il comandante minimizza, ma l’Europa ora vede il conto politico di Trump

La NATO prova a spegnere l’incendio, ma il fumo resta tutto lì. Il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa, ha assicurato che la decisione del presidente americano Donald Trump di ritirare 5.000 soldati Usa dalla Germania non compromette la capacità difensiva dell’Alleanza Atlantica. Una rassicurazione netta, pronunciata martedì a Bruxelles, ma arrivata nel mezzo di una nuova frattura politica tra Washington e Berlino sulla guerra in Iran.

Grynkewich rassicura la NATO: “I piani regionali restano eseguibili”

Il messaggio ufficiale della catena militare atlantica è chiaro: il ritiro americano non manda in crisi la difesa europea. Grynkewich ha spiegato ai giornalisti che la decisione di Washington “non impatta l’eseguibilità dei nostri piani regionali”, sottolineando di essere “molto a suo agio” con l’attuale postura dell’Alleanza.

Secondo il comandante, il quadro strategico non cambia perché gli alleati europei stanno aumentando le proprie capacità militari. In questa lettura, gli Stati Uniti possono quindi richiamare parte delle proprie forze e impiegarle per altre priorità globali, senza lasciare scoperti i piani NATO in Europa.

Il ritiro deciso da Trump: 5.000 militari fuori dalla Germania

La misura riguarda 5.000 soldati statunitensi dispiegati in Germania, Paese che resta uno snodo centrale della presenza militare americana in Europa. Il Pentagono aveva annunciato il ridimensionamento all’inizio di maggio, in un clima già incandescente per le tensioni tra Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Secondo quanto emerso, il ritiro comprende anche una brigata da combattimento attualmente in Germania e la mancata futura dislocazione di un battaglione a lungo raggio che l’amministrazione Biden aveva programmato di inviare nel Paese.

La lite con Merz sull’Iran dietro lo strappo di Washington

Il tempismo della decisione non è passato inosservato. La mossa americana è arrivata dopo lo scontro tra Trump e Merz sulla guerra in Iran. Il cancelliere tedesco aveva criticato la gestione statunitense del conflitto e parlato di Stati Uniti “umiliati” dalla leadership iraniana, parole che hanno irritato profondamente la Casa Bianca.

La decisione di ridurre la presenza militare in Germania è stata quindi letta da molti alleati come un segnale politico oltre che militare: meno deterrenza sul territorio tedesco, più pressione su Berlino. La NATO, almeno pubblicamente, preferisce parlare di “redeployment”, cioè di redistribuzione delle forze. Ma il messaggio politico, velenoso e diretto, è difficile da ignorare.

“Aspettatevi altri ridispiegamenti”: l’avviso del comandante NATO

Grynkewich non si è limitato a minimizzare l’impatto del taglio. Ha anche avvertito che altri movimenti di truppe americane potrebbero arrivare nei prossimi anni. “Dovremmo aspettarci un ridispiegamento delle forze statunitensi nel tempo, man mano che gli alleati costruiscono la propria capacità”, ha dichiarato.

Il generale non ha fornito una tempistica precisa, ma ha parlato di un processo destinato a durare diversi anni. In altre parole: il ritiro dalla Germania potrebbe non essere un episodio isolato, ma l’inizio di una fase in cui l’Europa dovrà abituarsi a contare meno sul muscolo convenzionale americano.

L’Europa minimizza, ma la fiducia in Trump si assottiglia

I governi europei della NATO hanno cercato di ridimensionare pubblicamente la portata della decisione americana. Ma il modo brusco con cui Washington ha comunicato il ritiro ha riacceso i dubbi più profondi: quanto è solido l’impegno di Trump verso l’Alleanza Atlantica?

Il presidente americano ha più volte attaccato l’Europa per la sua risposta alla guerra con l’Iran e ha minacciato ripetutamente di poter valutare l’uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Dichiarazioni che, sommate al ritiro dalla Germania, rendono l’atmosfera transatlantica tutt’altro che serena.

La NATO prova a ricucire in Svezia con Rubio

La prossima occasione diplomatica sarà il vertice dei ministri degli Esteri della NATO in Svezia, dove gli europei cercheranno di attenuare le tensioni con Washington. Al tavolo sarà presente anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, chiamato a gestire una relazione sempre più fragile tra Stati Uniti e alleati europei.

L’obiettivo è evitare che il caso tedesco diventi il detonatore di una crisi più ampia dentro l’Alleanza. Ma il problema resta: l’Europa può anche aumentare la spesa militare, ma non può ignorare che il principale alleato sembra ormai trattare la sicurezza continentale come una leva negoziale.

Summit NATO in Turchia a luglio: l’Europa porterà il conto della spesa militare

Lo sguardo è già rivolto al summit NATO previsto in Turchia a luglio, dove l’Alleanza proverà a mostrare a Trump i progressi europei sulla spesa per la difesa. Il messaggio sarà calibrato per piacere alla Casa Bianca: più investimenti, più responsabilità, meno dipendenza dagli Stati Uniti.

È la linea che Grynkewich ha trasformato in dottrina militare: se gli europei aumentano le capacità, Washington può spostare altrove una parte delle proprie forze. Ma dietro questa formula ordinata si nasconde una realtà più ruvida: l’ombrello americano non sparisce, ma diventa meno automatico, più condizionato, più politico.

Difesa NATO salva, rapporto transatlantico ferito

Sul piano tecnico, il comandante supremo alleato assicura che i piani di difesa NATO restano intatti. Sul piano politico, però, la ferita è evidente. Il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania non fa crollare la deterrenza europea, ma conferma una tendenza: gli Stati Uniti di Trump pretendono che l’Europa paghi di più, faccia di più e si abitui a meno certezze.

La NATO può ripetere che nulla cambia. Ma a Bruxelles, Berlino e nelle capitali dell’Est europeo il messaggio è arrivato forte: la protezione americana c’è ancora, ma non è più gratis. E soprattutto non è più garantita senza condizioni.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!