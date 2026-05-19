TRE UOMINI, UN AEREO, IL DESTINO DEL MONDO

Trump, Musk e Huang sull’Air Force One: quando la concentrazione di potere diventa un rischio strategico

Editoriale — 18 maggio 2026

Il 13 maggio 2026, a bordo dell’Air Force One diretto a Pechino, sedevano tre uomini che, insieme, controllano le leve più critiche dell’economia e della sicurezza americana: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elon Musk — CEO di Tesla e SpaceX — e Jensen Huang — CEO di Nvidia, il più importante produttore mondiale di chip per l’intelligenza artificiale.

Tre figure. Un solo aereo. Ore di volo sopra l’Oceano Pacifico.

Nessuno, a quanto pare, ha sollevato la domanda ovvia: e se qualcosa fosse andato storto?

Chi era davvero sull’Air Force One

La delegazione americana a Pechino comprendeva in totale una ventina di CEO tra i più influenti d’America: Tim Cook di Apple, Larry Fink di BlackRock, Kelly Ortberg di Boeing, David Solomon di Goldman Sachs, Jane Fraser di Citigroup, e molti altri. Un’assemblea di potere economico senza precedenti.

Ma la maggior parte di loro viaggiò separatamente. Sull’Air Force One salirono fisicamente soltanto Musk e Huang, oltre al Presidente. Huang fu aggiunto all’ultimo momento, raggiungendo l’aereo durante lo scalo di rifornimento in Alaska, quasi a sottolineare quanto la sua presenza fosse considerata strategicamente indispensabile.

Il peso specifico di quei tre sedili

Per capire la portata del rischio, è necessario ragionare sul peso reale di ciascuno dei passeggeri.

Donald Trump è il Presidente degli Stati Uniti, il Comandante in Capo delle forze armate della prima potenza nucleare mondiale. La sua morte in circostanze violente o in territorio straniero innescherebbe protocolli costituzionali di emergenza, ma soprattutto scatenerebbe una crisi politica globale di proporzioni difficilmente calcolabili.

Elon Musk è il CEO di SpaceX, l’azienda che gestisce la costellazione satellitare Starlink — da cui dipendono le comunicazioni militari in diversi teatri operativi nel mondo. È l’uomo più ricco del pianeta, con miliardi di dollari di interessi produttivi proprio in Cina attraverso Tesla. La sua scomparsa improvvisa creerebbe un vuoto di leadership in settori che toccano direttamente la difesa nazionale americana.

Jensen Huang è il CEO di Nvidia, l’azienda che ha superato i cinquemila miliardi di dollari di capitalizzazione ed è il principale produttore mondiale dei chip che alimentano l’intelligenza artificiale generativa. In un momento storico in cui il controllo sui semiconduttori avanzati è diventato una questione di sicurezza nazionale, Huang rappresenta un nodo strategico insostituibile nel breve termine.

Lo scenario dell’impensabile

Un solo incidente su quell’aereo — un guasto catastrofico, un attentato, un errore umano — avrebbe potuto decapitare simultaneamente la Casa Bianca, il principale programma satellitare militare privato americano e l’intera filiera mondiale dei chip per l’intelligenza artificiale.

Sul piano economico, la scomparsa simultanea di questi tre attori avrebbe provocato un terremoto finanziario immediato. I mercati asiatici avrebbero aperto in caduta libera. Wall Street avrebbe sospeso le contrattazioni. La sola Nvidia vale più dell’intera borsa tedesca: la perdita della sua guida in un momento così delicato avrebbe paralizzato un settore già sotto pressione per mesi, forse anni.

Sul piano militare e tecnologico, la perdita di Musk avrebbe lasciato Starlink in un limbo pericoloso in un momento in cui quella rete è parte integrante di operazioni militari attive in diversi scenari globali. Un vuoto che avversari e alleati avrebbero dovuto affrontare senza preavviso.

Sul piano politico e geopolitico, la morte del Presidente americano in volo verso la Cina — indipendentemente dalle cause reali — avrebbe generato una crisi di attribuzione immediata. Chi ha voluto questo? La domanda sarebbe diventata politica in pochi minuti, con conseguenze imprevedibili in un contesto di tensioni già altissime tra le due superpotenze nucleari.

Una vulnerabilità che non avrebbe dovuto esistere

La sicurezza dell’Air Force One è tra le più sofisticate del mondo. Ma nessuna tecnologia elimina il rischio zero. E soprattutto, nessun protocollo è stato progettato per proteggere simultaneamente il Presidente degli Stati Uniti, il CEO dell’azienda che gestisce i satelliti militari privati e il CEO del principale produttore mondiale di chip per l’IA.

C’è una regola elementare nella gestione del rischio strategico: non concentrare l’insostituibile in un unico punto di vulnerabilità. Le grandi corporation hanno policy interne che vietano ai loro top executive di volare insieme. Le forze armate separano i comandanti in situazioni ad alto rischio. I piani di continuità esistono proprio per questo.

Eppure, in questo caso, quella regola è stata ignorata. La spiegazione è probabilmente nella natura dello show che si voleva mettere in scena: la presenza di Musk e Huang sull’Air Force One non era una necessità operativa — era un segnale di potenza, un messaggio a Xi Jinping. Anche a costo di mettere sullo stesso velivolo tre degli uomini più strategicamente critici del pianeta.

Il prezzo del simbolismo

Il viaggio è andato bene. Nessun incidente. Accordi commerciali, strette di mano, dichiarazioni ottimistiche. Ma questo non significa che il rischio non fosse reale. Significa soltanto che, questa volta, siamo stati fortunati.

La storia è piena di eventi che sembravano improbabili fino al giorno in cui si sono verificati. E la fortuna non è una politica di sicurezza nazionale.

La prossima volta che un presidente americano deciderà di trasformare il suo aereo in un simbolo di potere economico, varrebbe la pena ricordare che i simboli hanno un costo. E che il rischio di mettere sullo stesso aereo il Comandante in Capo, il gestore dei satelliti militari e l’uomo che controlla i chip dell’intelligenza artificiale globale non è un rischio accettabile — nemmeno per il più grande show diplomatico del decennio.

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