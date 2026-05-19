Crosetto alla Folgore, al Tuscania e al GIS: “Dietro ogni basco amaranto c’è una storia di servizio all’Italia”

“Dietro ogni basco amaranto c’è una storia di servizio all’Italia”. Con queste parole il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio oggi a Pisa al personale della Brigata Paracadutisti “Folgore” dell’Esercito Italiano, richiamando il valore simbolico e concreto di una delle specialità più rappresentative delle Forze Armate italiane.

Una visita dal forte significato istituzionale, durante la quale il Ministro ha incontrato anche il personale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e del Gruppo di Intervento Speciale — GIS dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando il ruolo di reparti che operano spesso lontano dai riflettori, ma al centro della sicurezza nazionale e della credibilità internazionale dell’Italia.

Il basco amaranto come identità: “Non è soltanto un simbolo, è una storia”

Nel suo intervento davanti ai paracadutisti della Folgore, Crosetto ha insistito sul significato profondo del basco amaranto, definendolo non un semplice elemento dell’uniforme, ma il segno visibile di una storia collettiva.

“Il basco amaranto non è soltanto un simbolo. È una storia”, ha affermato il Ministro, ricordando che esso racconta “la tradizione dei paracadutisti italiani, il coraggio di chi ha servito lontano dal proprio Paese” e una vicenda fatta di “lealtà, integrità” e del “sacrificio di donne e uomini che hanno scritto importanti pagine della nostra storia”.

Parole che riportano al centro il valore della continuità: il presente operativo dei reparti non è separato dalla memoria, ma ne rappresenta la prosecuzione concreta.

Folgore, eccellenza dell’Esercito: forza, preparazione e umanità

Crosetto ha definito i paracadutisti una delle eccellenze dell’Esercito Italiano e delle Forze Armate, evidenziando una combinazione di caratteristiche che, nelle sue parole, rappresenta il tratto distintivo del soldato italiano: forza, preparazione, coraggio, ma anche umanità.

Il Ministro ha sottolineato proprio questo equilibrio: la capacità di essere determinati nei momenti più difficili senza perdere il senso umano della missione.

“È questa la particolarità che il mondo riconosce al soldato italiano: saper essere risoluto quando serve, non avere paura davanti al pericolo, ma anche saper tendere una mano a chi è in difficoltà”, ha detto Crosetto.

Una frase che fotografa una visione precisa delle Forze Armate: non solo strumento di difesa e sicurezza, ma anche presenza capace di costruire fiducia, protezione e stabilità nei contesti più complessi.

“Pensare a voi è per me ossigeno”

Nel passaggio più personale del suo intervento, Crosetto ha rivolto un ringraziamento diretto a chi sceglie di indossare l’uniforme, consapevole dei sacrifici che questa vita comporta.

“A chi sceglie di indossare un’uniforme, sapendo quanto questa vita richieda sacrificio, va la mia gratitudine”, ha dichiarato.

Poi il Ministro ha aggiunto una formula particolarmente forte: pensare ai militari e a tutto il personale delle Forze Armate è per lui “ossigeno”.

“Una spinta per continuare ad andare avanti, a dare il meglio, a superare le difficoltà quotidiane e a servire ogni giorno la Repubblica e le Sue Istituzioni”, ha spiegato Crosetto.

Un messaggio politico e umano insieme, nel quale il Ministro ha legato il lavoro quotidiano della Difesa al servizio verso la Repubblica.

Giuramento, uniforme e Repubblica: il senso di una scelta

Il cuore del discorso alla Folgore si è concentrato sul concetto di scelta. Secondo Crosetto, dietro ogni uniforme non c’è automatismo, ma una decisione consapevole; dietro ogni giuramento non c’è formalità, ma un vincolo verso lo Stato.

“Perché dietro ogni uniforme c’è una scelta consapevole. Dietro ogni Giuramento c’è un impegno verso la Repubblica. Dietro ogni basco amaranto c’è una storia di servizio all’Italia”, ha affermato il Ministro.

Una chiusura densa, costruita su tre immagini — uniforme, giuramento, basco amaranto — che restituiscono la dimensione etica del servizio militare.

Crosetto incontra Tuscania e GIS: “Una vita di sacrificio, sudore e rinunce”

La visita a Pisa ha riguardato anche il personale del Tuscania e del GIS, due reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri. Anche in questo caso Crosetto ha scelto parole nette, riconoscendo il valore professionale e umano di donne e uomini chiamati a compiti delicatissimi.

“Il personale del Tuscania e del GIS rappresenta una delle eccellenze dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate italiane”, ha dichiarato il Ministro.

Crosetto ha poi ricordato che si tratta di personale che ha scelto “una vita di sacrificio, sudore e rinunce”, mettendo la propria esistenza “al servizio degli altri” dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica.

La sicurezza vista dal cittadino: “In una strada buia ci si sente più sicuri”

Tra i passaggi più incisivi dell’intervento rivolto a Tuscania e GIS, Crosetto ha richiamato l’immagine quotidiana dell’incontro con un’uniforme.

“È per questo che, quando qualcuno incontra un’uniforme in una strada buia, si sente più sicuro: perché sa di avere davanti persone che hanno scelto di proteggerlo”, ha detto.

Una frase semplice, ma politicamente potente: l’uniforme come presidio visibile di fiducia, come segno immediato di protezione, come garanzia silenziosa in un momento di vulnerabilità.

Il Ministro ha definito questa condizione “una grande responsabilità, ma anche un immenso onore”.

Il valore dell’uniforme e del basco: simboli che superano la persona

Crosetto ha poi insistito sul valore dei simboli militari, spiegando che l’uniforme e il basco non appartengono soltanto a chi li indossa in quel momento, ma racchiudono una storia più ampia.

“L’uniforme che indossate e il basco che portate hanno un valore che va oltre la singola persona”, ha affermato.

Dentro quei simboli, ha aggiunto, vive “la storia di migliaia di donne e uomini” che, attraverso “forza, preparazione e umanità”, hanno conquistato giorno dopo giorno “la fiducia e il rispetto degli italiani”.

È un passaggio che lega il prestigio dei reparti non solo alla capacità operativa, ma anche alla reputazione costruita nel tempo attraverso disciplina, presenza e servizio.

“Servite il Paese in silenzio, lontano dai riflettori”

Il Ministro ha infine richiamato una dimensione spesso meno visibile: quella del servizio svolto lontano dall’esposizione pubblica. Tuscania e GIS, ha detto Crosetto, incarnano la parte del Paese che serve senza clamore, affrontando difficoltà e sacrifici quotidiani.

“Voi incarnate tutto questo, continuando a servire il Paese in silenzio, lontano dai riflettori, nonostante le difficoltà e i sacrifici della vita quotidiana”, ha dichiarato.

Da qui il ringraziamento conclusivo: “Per questo oggi sono qui: per ringraziarvi, a nome della Repubblica che avete servito e che continuerete a servire con onore”.

Pisa al centro della Difesa: il tributo ai reparti d’élite

La giornata pisana di Crosetto ha quindi assunto il tono di un tributo istituzionale ai reparti d’élite dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri: la Brigata Paracadutisti “Folgore”, il Tuscania e il GIS.

Tre realtà diverse, unite da una stessa grammatica del servizio: giuramento, sacrificio, preparazione, senso dello Stato. E da un filo rosso che il Ministro ha voluto rendere esplicito: dietro ogni uniforme non c’è soltanto una funzione, ma una responsabilità scelta e vissuta ogni giorno.

In un tempo in cui sicurezza, difesa, cybercrime, rule of law e cooperazione regionale sono sempre più centrali, Crosetto ha scelto di ribadire un messaggio chiaro: la forza delle Forze Armate italiane non risiede solo nella capacità operativa, ma anche nell’umanità di chi serve la Repubblica.

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