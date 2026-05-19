Lutto in Polizia per Federico Vinci, poliziotto di 32 anni: Avola piange il giovane agente scomparso nel Siracusano

Avola piange Federico Vinci, poliziotto di 32 anni morto tragicamente in un incidente stradale avvenuto nel Siracusano. Il giovane agente, originario di Avola e in servizio da pochi mesi al locale Commissariato di polizia, ha perso la vita nella giornata di lunedì 18 maggio, mentre era libero dal servizio.

La notizia ha scosso profondamente la comunità avolese, dove Federico Vinci era conosciuto e stimato. Un dolore improvviso, arrivato nel primo pomeriggio, che in poche ore si è trasformato in un’ondata di cordoglio tra amici, colleghi, istituzioni e cittadini.

L’incidente sulla strada tra Portopalo e Pachino

Il dramma si è consumato intorno alle 13:00 sulla strada che collega Portopalo a Pachino, in Sicilia. Secondo una prima ricostruzione, Federico Vinci viaggiava in direzione Pachino a bordo di uno scooter Beverly 150 quando, all’altezza di una curva, si è verificato lo scontro frontale con un furgone.

L’impatto è stato violentissimo. Il 32enne è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la motocicletta è rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il giovane poliziotto non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto accertarne il decesso.

Il conducente del furgone illeso ma sotto shock

Il furgone coinvolto nell’incidente sarebbe condotto da un commerciante. L’uomo, secondo quanto emerso, è rimasto illeso, ma profondamente scosso da quanto accaduto.

Sulla dinamica esatta del sinistro sono in corso gli accertamenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia locale, incaricata dei rilievi, e i colleghi del Commissariato, chiamati ora a fare i conti con una perdita che pesa come un macigno.

Federico Vinci era in servizio al Commissariato di Avola

Federico Vinci era nato e viveva ad Avola, città in cui aveva preso servizio da pochi mesi presso il Commissariato di polizia. Indossava la divisa con senso del dovere e spirito di servizio, qualità ricordate anche dalle istituzioni locali nelle ore successive alla tragedia.

La sua morte ha colpito in modo particolare l’ambiente della Polizia di Stato, ma anche una comunità intera che lo conosceva come un giovane educato, disponibile e rispettoso.

Il cordoglio della sindaca di Avola

A esprimere pubblicamente il dolore della città è stata la sindaca di Avola, che ha affidato a un messaggio parole di profonda commozione per la scomparsa del giovane agente.

“Con profonda tristezza apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci. Una notizia che ci colpisce profondamente, quella di un ragazzo che ogni giorno indossava la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio verso la nostra comunità, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche attraverso il suo impegno e la sua presenza sul territorio”, ha scritto la prima cittadina.

A nome dell’amministrazione comunale, la sindaca ha poi espresso “alla sua famiglia, al Commissariato di Avola e a tutta la Polizia di Stato, le più sincere e sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore”.

Una comunità sconvolta dal dolore

In poche ore, la notizia della morte di Federico Vinci si è diffusa ad Avola e nel Siracusano, generando sgomento e incredulità. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati da amici, colleghi e concittadini.

In tanti lo ricordano come un “ragazzo per bene, buonissimo, di quelli che se ne vedono poco in giro”. Altri parlano di “un giovane esemplare fin da ragazzino, sempre gentile ed educato”.

Parole semplici, ma pesanti. Perché raccontano il profilo di un giovane uomo stimato, benvoluto, legato alla sua città e alla divisa che aveva scelto di indossare.

Indagini in corso sulla dinamica

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale. I rilievi della polizia locale saranno decisivi per chiarire la traiettoria dei mezzi, il punto esatto dell’impatto e le circostanze che hanno portato allo scontro.

Resta il dolore di una città che oggi si stringe attorno alla famiglia di Federico Vinci, al Commissariato di Avola e alla Polizia di Stato. Un lutto improvviso, crudele, che ha spezzato la vita di un giovane agente a soli 32 anni.

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