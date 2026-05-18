Riforma della Polizia Locale: dopo il via libera della Camera il testo passa al Senato. Ecco cosa prevede

La riforma della Polizia Locale ha ottenuto il via libera della Camera ed è ora passata all’esame del Senato. Un passaggio importante, perché il testo punta a superare l’impianto della vecchia legge quadro n. 65 del 1986, ormai insufficiente rispetto alle funzioni che oggi la Polizia Locale svolge quotidianamente nei territori.

Non siamo davanti a un dettaglio tecnico. La riforma interviene su funzioni, qualifiche, sicurezza urbana, accesso alle banche dati, dotazioni, tutele legali, formazione, contrattazione e organizzazione dei corpi.

Il punto politico e operativo è chiaro: la Polizia Locale non può continuare a essere trattata come una struttura amministrativa qualunque quando, nei fatti, svolge attività sempre più complesse in materia di controllo del territorio, polizia giudiziaria, sicurezza urbana, viabilità, ambiente, edilizia, commercio, degrado urbano e supporto alle autorità di pubblica sicurezza.

Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: attenzione al punto vero

Uno degli aspetti più importanti riguarda la disciplina delle qualifiche.

Va chiarito bene: gli appartenenti alla Polizia Locale sono già agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 57 del codice di procedura penale, nei limiti e secondo le funzioni attribuite dall’ordinamento.

La novità del testo, quindi, non va letta come se la Polizia Locale “diventasse” per la prima volta polizia giudiziaria. Il punto è diverso.

Il disegno di legge interviene per rendere più ordinata e coerente la disciplina, prevedendo l’attribuzione della funzione di agente di polizia giudiziaria agli agenti di Polizia Locale, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), c.p.p., e della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali, ai commissari e ai comandanti, mediante la nuova previsione dell’articolo 57, comma 1, lettera b-bis), c.p.p.

Ma il passaggio davvero rilevante è un altro: il testo afferma che anche per la funzione di pubblica sicurezza l’attribuzione deve avvenire automaticamente all’incardinamento dell’operatore nel ruolo.

Tradotto: non si tratta tanto di “scoprire” oggi la funzione di polizia giudiziaria, quanto di prevedere che l’operatore della Polizia Locale, una volta inserito nel ruolo, possa acquisire automaticamente anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, senza percorsi incerti, difformità territoriali o valutazioni discrezionali che rischiano di creare disparità tra Comuni e tra operatori.

È un passaggio molto rilevante, perché tocca uno dei nodi storici del comparto: uniformità nazionale, certezza delle qualifiche e riconoscimento effettivo delle funzioni svolte.

Sicurezza urbana: la Polizia Locale dentro un sistema integrato

La riforma rafforza il ruolo della Polizia Locale nel sistema della sicurezza urbana integrata. Non più solo attività di regolazione della circolazione o controlli amministrativi, ma un contributo strutturato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni che incidono sulla vivibilità delle città.

Si parla quindi di interventi su:

degrado urbano ;

; abusivismo commerciale ;

; occupazioni irregolari ;

; controlli ambientali ;

; illeciti edilizi ;

; movida fuori controllo ;

; sicurezza stradale ;

; presidio del territorio ;

; supporto nelle emergenze ;

; collaborazione con le Forze di polizia dello Stato.

Il punto è che la Polizia Locale viene sempre più collocata dentro una rete di sicurezza territoriale, in raccordo con prefetti, questori, sindaci, comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e altri soggetti istituzionali.

La sfida, però, sarà evitare una riforma solo di facciata: più compiti senza più strumenti, più responsabilità senza più tutele, più esposizione senza più risorse.

Accesso alle banche dati: una delle novità più attese

Tra le misure più attese c’è l’accesso alle banche dati in uso alle Forze di polizia.

È un tema importante. Oggi gli operatori della Polizia Locale sono spesso chiamati a svolgere controlli delicati senza disporre degli stessi strumenti informativi necessari per operare in sicurezza e con efficacia.

La riforma punta a consentire l’accesso a banche dati strategiche, naturalmente secondo criteri, limiti e modalità che dovranno essere definiti. Il riferimento riguarda in particolare strumenti informativi come:

CED interforze ;

; SDI ;

; banche dati relative a veicoli ;

; banche dati relative a documenti ;

; informazioni utili all’identificazione e al controllo su strada.

Questo punto può rappresentare una vera svolta, ma solo se scritto bene nei decreti attuativi. Perché un conto è dire “accesso alle banche dati”, un altro è stabilire chi accede, quando accede, con quali profili, con quale formazione, con quali responsabilità e con quali sistemi di tracciamento.

Se l’accesso sarà limitato, macchinoso o subordinato a procedure ingestibili, la novità resterà più sulla carta che nelle pattuglie.

Dotazioni operative: bodycam, strumenti di autotutela e mezzi adeguati

La riforma guarda anche al tema delle dotazioni operative.

Tra gli strumenti richiamati rientrano le bodycam e altri dispositivi di documentazione dell’attività svolta su strada. Si tratta di una previsione importante perché le videoregistrazioni possono tutelare sia gli operatori sia i cittadini, rendendo più chiara la ricostruzione degli interventi.

Le bodycam possono essere decisive in caso di:

contestazioni sull’operato degli agenti;

aggressioni;

interventi complessi;

trattamenti sanitari obbligatori;

controlli serali e notturni;

situazioni di tensione;

uso legittimo della forza;

ricostruzione di responsabilità.

Naturalmente servono regole precise su privacy, conservazione delle immagini, accesso ai filmati, catena di custodia, utilizzo processuale e responsabilità del trattamento dei dati.

La tecnologia aiuta solo se è accompagnata da norme chiare. Altrimenti, come spesso accade, diventa l’ennesimo peso scaricato sui comandi.

Armamento: superare incertezze e limiti non più attuali

Altro punto centrale riguarda l’armamento.

Il testo si muove nella direzione di una disciplina più uniforme, superando alcune incertezze che negli anni hanno creato applicazioni differenti tra enti e territori.

Il tema non può essere affrontato con superficialità. Se la Polizia Locale viene chiamata a intervenire in scenari sempre più complessi, servono regole chiare su:

dotazione dell’arma ;

; porto dell’arma ;

; limiti territoriali ;

; servizi fuori dal territorio comunale ;

; servizi convenzionati o associati ;

; formazione obbligatoria ;

; aggiornamento periodico ;

; custodia e responsabilità.

La questione non è ideologica, ma operativa. Non si può pretendere che la Polizia Locale svolga funzioni sempre più esposte e poi lasciare ogni Comune a interpretare, adattare o arrangiarsi.

Patrocinio legale e tutela degli operatori

La riforma affronta anche il tema del patrocinio legale.

È una previsione fondamentale. Gli operatori della Polizia Locale, nello svolgimento del servizio, possono essere coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi per fatti connessi all’attività istituzionale.

Il testo punta a rafforzare la tutela legale, soprattutto nei casi in cui l’operatore abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il principio dovrebbe essere semplice: se l’agente opera per conto dell’amministrazione, nel rispetto delle regole e nell’interesse pubblico, non può essere lasciato solo davanti alle conseguenze giudiziarie dell’intervento.

Il patrocinio legale serve a garantire:

difesa effettiva ;

; copertura delle spese ;

; serenità operativa ;

; tutela da denunce strumentali ;

; certezza per gli operatori ;

; responsabilità chiara dell’ente.

Resta ovviamente il tema dei casi di dolo, colpa grave o condanna definitiva. Ma il principio di partenza è essenziale: chi lavora su strada non può essere abbandonato quando il servizio diventa processo.

Coperture assicurative e infortunistiche

La riforma richiama anche la necessità di rafforzare le tutele assicurative, assistenziali e infortunistiche.

È un tema spesso sottovalutato, ma molto concreto. Gli appartenenti alla Polizia Locale operano in strada, in contesti conflittuali, durante incidenti, controlli, emergenze, manifestazioni, interventi notturni, TSO, sgomberi, rilievi stradali e attività che espongono a rischi reali.

Per questo servono coperture adeguate su:

infortuni in servizio ;

; aggressioni ;

; malattie connesse al servizio ;

; invalidità permanente ;

; responsabilità civile ;

; danni subiti durante l’attività operativa ;

; eventi occorsi in servizi esterni o associati.

La riforma può fare un passo avanti importante, ma anche qui tutto dipenderà dalla scrittura dei decreti e dalle risorse disponibili.

Vittime del dovere: riconoscimento non solo simbolico

Tra i punti di maggiore peso c’è anche il riconoscimento delle tutele connesse alle vittime del dovere.

Questo passaggio ha un forte valore politico e giuridico. Significa riconoscere che anche gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere esposti a rischi gravi nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Non deve essere un riconoscimento solo simbolico. Deve tradursi in garanzie effettive per gli operatori e per le loro famiglie nei casi più gravi.

Parliamo di un tema che riguarda:

eventi mortali in servizio ;

; lesioni gravi ;

; invalidità permanenti ;

; benefici economici ;

; assistenza ai familiari ;

; riconoscimento formale del sacrificio professionale.

Se il legislatore vuole davvero riconoscere la specificità della Polizia Locale, questo è uno dei punti su cui non può arretrare.

Contrattazione separata e sezione specifica

Altro capitolo centrale: il trattamento contrattuale.

La riforma prevede una maggiore valorizzazione della specificità della Polizia Locale, anche attraverso una sezione contrattuale distinta rispetto al restante personale degli enti locali.

È un punto molto atteso perché il lavoro della Polizia Locale non può essere appiattito su quello amministrativo ordinario.

Gli operatori svolgono attività caratterizzate da:

turnazioni ;

; servizi serali e notturni ;

; festivi ;

; rischio operativo ;

; esposizione a responsabilità penale e civile ;

; attività su strada ;

; funzioni di polizia giudiziaria ;

; servizi di ordine e sicurezza urbana ;

; interventi in emergenza.

La sezione distinta può rappresentare un riconoscimento importante, ma solo se accompagnata da risorse e da istituti contrattuali coerenti. Altrimenti rischia di essere una bella etichetta sopra un contenitore vuoto.

Formazione nazionale e standard uniformi

La riforma insiste anche sulla formazione.

Ed è un punto decisivo. Non si possono ampliare qualifiche, funzioni, strumenti e responsabilità senza prevedere una preparazione adeguata e uniforme.

Servono percorsi comuni su:

diritto penale ;

; procedura penale ;

; polizia giudiziaria ;

; pubblica sicurezza ;

; uso legittimo della forza ;

; tecniche operative ;

; sicurezza stradale ;

; codice della strada ;

; normativa ambientale ;

; edilizia ;

; commercio ;

; privacy e trattamento dati ;

; uso delle bodycam ;

; accesso alle banche dati ;

; gestione dei conflitti.

La formazione non può dipendere solo dalla buona volontà del singolo Comune o dalle disponibilità occasionali di bilancio. Se la riforma vuole essere nazionale, anche gli standard formativi devono essere nazionali.

Organizzazione dei corpi e coordinamento territoriale

Il testo guarda anche all’organizzazione dei servizi di Polizia Locale e al coordinamento tra enti.

Questo è un tema importante soprattutto per i Comuni medio-piccoli, dove spesso gli organici sono ridotti e i servizi vengono garantiti con enormi difficoltà.

La riforma dovrebbe favorire:

gestioni associate ;

; convenzioni tra enti ;

; coordinamento intercomunale ;

; servizi sovracomunali ;

; standard minimi organizzativi ;

; migliore integrazione con Regioni, Prefetture e Comuni.

Il rischio, però, è sempre lo stesso: scrivere un modello ambizioso senza garantire personale sufficiente. Senza organici adeguati, anche la migliore riforma resta una mappa disegnata su un territorio che non ha abbastanza uomini e donne per percorrerla.

Il ruolo dei comandanti: ascoltarli, ma senza ridurre la riforma solo a questo

Il tema dei comandanti resta importante, ma va inserito nel quadro complessivo.

Non si tratta di trasformare la riforma in una discussione solo sulle figure apicali. La riforma riguarda tutto il personale: agenti, sottufficiali, ufficiali, commissari, responsabili di servizio e comandanti.

Detto questo, sarebbe miope scrivere i decreti attuativi senza ascoltare chi ogni giorno gestisce i comandi. I comandanti conoscono le criticità operative: organici scoperti, turni impossibili, responsabilità di firma, rapporti con sindaci e prefetture, dotazioni insufficienti, personale esposto, servizi notturni, eventi, emergenze e contenziosi.

Come emerso anche nel nostro vodcast sulla Polizia Locale, molti problemi non sono teorici ma quotidiani. Per questo, nel passaggio al Senato e soprattutto nella fase dei decreti, sarà necessario ascoltare anche i comandanti. Non per privilegio di categoria, ma perché una riforma scritta senza chi deve applicarla rischia di diventare l’ennesimo esercizio normativo lontano dalla realtà.

La vera partita è al Senato e poi nei decreti attuativi

Il testo è stato approvato alla Camera ed è ora al Senato. Questo significa che il percorso non è fermo, ma è entrato in una fase decisiva.

Il Senato potrà modificare, correggere, rafforzare o precisare diversi aspetti della riforma. Ma il vero banco di prova arriverà con i decreti attuativi, perché sarà lì che i principi dovranno diventare regole operative.

I nodi da chiarire saranno molti:

attribuzione automatica della qualifica di agente di pubblica sicurezza ;

; modalità di accesso alle banche dati ;

; disciplina delle bodycam ;

; regole sull’armamento ;

; tutele legali ;

; coperture assicurative ;

; formazione obbligatoria ;

; standard organizzativi ;

; contrattazione separata ;

; risorse economiche ;

; rapporti con Stato, Regioni ed enti locali.

È qui che si capirà se la riforma sarà davvero storica o se finirà nel grande archivio delle promesse ben scritte e applicate male.

Una riforma attesa, ma ora servono dettagli, risorse e coraggio

La riforma della Polizia Locale arriva dopo anni di attese e dopo una trasformazione profonda del ruolo svolto dagli operatori nei territori.

Il via libera della Camera è un passaggio importante. Ora il testo è al Senato, dove dovrà essere migliorato e reso più concreto.

La Polizia Locale non chiede medaglie di cartone. Chiede strumenti coerenti con ciò che già fa ogni giorno. E questa riforma potrà essere utile solo se avrà il coraggio di riconoscere una verità semplice: senza uomini, mezzi, tutele e regole chiare, la sicurezza urbana resta uno slogan buono per i comunicati stampa, non per la strada.

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