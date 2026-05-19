Truffe agli anziani, basta sciacalli: Perugia alza il muro con “Non aprite quella porta!”

Le truffe agli anziani non sono “furbizie”, non sono episodi isolati, non sono brutti scherzi finiti male. Sono reati. E colpiscono dove fa più male: nella fiducia, nella fragilità, nella solitudine, nella paura.

A Perugia arriva una risposta chiara, pubblica e necessaria contro un fenomeno sempre più diffuso e sempre più vile. Dal 29 al 31 maggio 2026, alla Loggia dei Lanari in Piazza Matteotti, si svolgerà la campagna di sensibilizzazione “Non aprite quella porta!”, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “G. Ugolini” di Perugia, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Perugia e numerose associazioni del territorio.

Uno spazio espositivo-informativo sarà aperto tutti e tre i giorni dalle 10:00 alle 19:00, con materiali, incontri, simulazioni e consigli pratici per riconoscere i raggiri e difendersi.

Truffe agli anziani, il crimine vigliacco che entra in casa con il sorriso

Il copione è sempre più raffinato, ma l’obiettivo non cambia mai: ingannare una persona fragile e portarle via denaro, gioielli, dati o serenità.

I truffatori si presentano come finti tecnici del gas, falsi addetti comunali, presunti operatori sanitari, bancari o perfino appartenenti alle forze dell’ordine. Bussano alla porta, telefonano, inventano emergenze, agitano paure, costruiscono allarmi su misura. Parlano con tono sicuro, insistono, mettono fretta. Non danno tempo di pensare, perché sanno che il tempo è il loro peggior nemico.

E quando la vittima capisce, spesso è già troppo tardi. Non resta solo il danno economico. Restano vergogna, paura, senso di colpa, perdita di fiducia e una ferita profonda: quella di essersi sentiti violati proprio nel luogo che dovrebbe essere più sicuro, la propria casa.

Finti tecnici, falsi carabinieri e telefonate d’urgenza: così agiscono i professionisti del raggiro

Le tecniche più diffuse puntano su un ingrediente preciso: la pressione psicologica. Il truffatore non chiede, impone urgenza. Non informa, spaventa. Non lascia scegliere, costringe la vittima a reagire in pochi secondi.

Tra i metodi più frequenti ci sono i raggiri porta a porta e quelli telefonici. Il falso tecnico dice che c’è un problema al gas. Il presunto operatore bancario parla di movimenti sospetti. Il finto addetto comunale chiede verifiche improvvise. Il falso appartenente alle forze dell’ordine inventa incidenti, controlli, situazioni delicate da risolvere subito.

Tutto è costruito per ottenere una cosa: fiducia immediata. Una fiducia estorta con l’inganno, sfruttando età, solitudine, fragilità emotiva e vulnerabilità fisica.

L’intelligenza artificiale rende le truffe ancora più subdole

Il fenomeno cambia pelle. Le truffe non sono più soltanto il campanello che suona o la telefonata sospetta. Le tecniche diventano sempre più sofisticate e possono utilizzare anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, capaci di rendere il raggiro più credibile e più difficile da riconoscere.

È questo il salto di qualità più pericoloso: la truffa non appare più rozza, improvvisata, facilmente smascherabile. Può sembrare plausibile, ben costruita, rassicurante. E proprio per questo può ingannare anche le persone più prudenti.

Per questo la prevenzione non può essere affidata al caso. Serve informazione, serve consapevolezza, serve una rete sociale capace di proteggere chi rischia di restare solo davanti a una voce convincente o a uno sconosciuto in divisa fasulla.

“Non aprite quella porta!”: tre giorni per imparare a difendersi

La campagna “Non aprite quella porta!” nasce per dare ai cittadini strumenti concreti, non slogan. Alla Loggia dei Lanari, dal 29 al 31 maggio 2026, saranno distribuiti materiali informativi, proposte simulazioni di casi reali, linee guida per riconoscere i segnali d’allarme e indicazioni operative su come comportarsi in situazioni sospette.

L’obiettivo è semplice e decisivo: trasformare l’informazione in autodifesa civile.

Sapere come si muovono i truffatori significa togliere loro terreno. Riconoscere un copione significa interromperlo. Parlare di questi episodi senza vergogna significa impedire che il senso di colpa diventi una seconda condanna per la vittima.

Il 112 è il numero da chiamare: mai restare soli davanti al sospetto

Il messaggio centrale della campagna è netto: in caso di sospetto o pericolo bisogna contattare immediatamente il 112, Numero Unico Europeo di emergenza.

Non bisogna aprire la porta a sconosciuti. Non bisogna consegnare denaro. Non bisogna fornire dati personali o bancari. Non bisogna lasciarsi schiacciare dalla fretta costruita da chi vuole manipolare la vittima.

La regola è una: fermarsi, verificare, chiamare aiuto. Una telefonata può evitare un danno economico, ma anche una ferita psicologica difficile da rimarginare.

Associazioni in campo contro i raggiri: la rete che protegge i più fragili

La campagna mette insieme istituzioni, forze dell’ordine, associazioni sindacali, culturali e realtà impegnate nella tutela degli anziani e dei cittadini. Una rete ampia, perché il problema non riguarda solo chi viene truffato: riguarda famiglie, quartieri, comunità.

Saranno presenti FAP ACLI Perugia – Federazione Anziani e Pensionati, Ada Umbria UIL, Arci La Piroga III Millennio, Umbria UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari, FNP-CISL Perugia – Federazione Nazionale Pensionati, ANPS Perugia – Associazione Nazionale Polizia di Stato, ANTEAS ODV, ADIC – Associazione per i Diritti dei Cittadini, ANFI Perugia – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, UNC Umbria – Unione Nazionale Consumatori.

Parteciperanno inoltre UIL Pensionati, ADICONSUM Umbria, Federconsumatori dell’Umbria aps, Associazione Pian di Massiano, ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia e SPI CGIL Perugia.

Inaugurazione il 29 maggio alla Loggia dei Lanari

L’iniziativa sarà inaugurata ufficialmente venerdì 29 maggio 2026 alle ore 10:45 alla Loggia dei Lanari, con l’apertura dello spazio espositivo.

Nel corso dei tre giorni sono previsti incontri dedicati ai cittadini, testimonianze, distribuzione di materiali informativi, contatti utili e momenti di confronto diretto con gli operatori dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma della campagna “Non aprite quella porta!”

Il programma è ancora in parte in fase di definizione, ma diversi appuntamenti sono già stati fissati.

Venerdì 29 maggio 2026

Alle 10:45 si terrà l’inaugurazione della sala alla Loggia dei Lanari.

Alle 17:00 è prevista l’iniziativa promossa da A.D.I.C., con un incontro cittadino al quale parteciperanno la dott.ssa Nicoletta Caponi, Comandante della Polizia Locale di Perugia, e il consigliere comunale dott. Antonio Donato, in rappresentanza del Comune di Perugia.

Sabato 30 maggio 2026

Alle 11:00 si svolgerà l’incontro con la cittadinanza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Perugia, Maggiore Roberta Cozzolino, e del dott. Fausto Cardella, già Procuratore Generale della Repubblica e oggi Presidente della Fondazione Umbria Anti-Usura.

Il focus sarà concreto: come agire e come difendersi davanti a un tentativo di truffa.

Alle 17:00 è in programma l’incontro con l’educatrice finanziaria Maria Cristina Doveri, di A.I.E.F., dedicato alla prevenzione dei raggiri di natura economica e finanziaria.

Domenica 31 maggio 2026

Alle 18:00, in Piazza IV Novembre, si terrà un flashmob musicale con il pianista M° Maurizio Mastrini, accompagnato dalla sua orchestra. Per l’occasione sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo lavoro musicale “Capelli”.

Patrocini e invito alla città: Perugia non lascia soli i più fragili

La campagna è organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Perugia e con le associazioni territoriali.

L’iniziativa gode dei patrocini di Regione Umbria – Assemblea Legislativa, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Anci Umbria.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare. Perché contro chi raggira gli anziani non basta indignarsi dopo: bisogna riconoscere il pericolo prima, parlarne, diffondere informazioni e costruire protezione. Perugia sceglie di farlo con una campagna pubblica, concreta e necessaria.

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