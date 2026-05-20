Porto d’armi ai militari fuori servizio, la petizione che riaccende il caso: “Più sicurezza e riconoscimento delle competenze”

La richiesta al Governo e al Parlamento: rivedere le regole sul porto d’armi per i militari

Una petizione pubblicata su Change.org chiede al Governo e al Parlamento italiano di avviare una revisione della normativa vigente per consentire al personale delle Forze Armate italiane di ottenere, con modalità eventualmente differenziate in base alle categorie, una licenza per il porto di armi fuori servizio e in abiti civili.

Il titolo è diretto: “Concedere il Porto d’Armi per difesa personale ai Militari”. La petizione, creata il 20 aprile 2026, ha raggiunto 3.280 firme verificate e segnala 337 firme raccolte nell’ultima settimana. Numeri ancora lontani da una mobilitazione di massa, ma sufficienti per riportare il tema nel dibattito pubblico.

Al centro della richiesta c’è un punto preciso: aggiornare in particolare l’art. 75 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, prevedendo la possibilità per il personale militare di accedere a una licenza che consenta il porto d’armi anche al di fuori del servizio.

Militari addestrati, ma disarmati fuori servizio: il nodo della petizione

La petizione parte da una constatazione netta: il personale militare delle Forze Armate italiane svolge ogni giorno un ruolo fondamentale per la difesa e la sicurezza del Paese, sia in Italia sia all’estero. Si tratta di personale addestrato e qualificato per operare in contesti di rischio, abituato a gestire situazioni complesse e a utilizzare armi in ambito operativo.

Eppure, secondo quanto sostenuto dal testo della petizione, molti militari oggi non hanno la possibilità di portare un’arma da fuoco al di fuori del servizio.

Qui nasce il cortocircuito: lo Stato forma, impiega e responsabilizza uomini e donne in uniforme, ma poi — una volta terminato il turno — non riconosce automaticamente quelle competenze in materia di difesa personale. Una contraddizione che la petizione presenta come un limite della normativa attuale, non solo sul piano simbolico, ma anche su quello della sicurezza.

Oltre 100.000 militari potenzialmente interessati

Nel testo viene richiamato un dato attribuito al Ministero della Difesa: sarebbero oltre 100.000 i membri delle Forze Armate potenzialmente interessati da una revisione della normativa.

Una platea ampia, dunque, che potrebbe beneficiare di un eventuale aggiornamento delle regole sul porto d’armi. Non si parla, nella formulazione della petizione, di un’autorizzazione indistinta e automatica, ma di una possibilità da disciplinare attraverso una licenza, anche con criteri differenziati in base alle categorie di personale.

Il messaggio politico è chiaro: se i militari sono considerati idonei a operare in contesti di rischio per conto dello Stato, allora è legittimo chiedersi perché quelle competenze non possano essere riconosciute anche quando si tratta della loro sicurezza personale fuori servizio.

“Strade Sicure” e la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Uno degli argomenti centrali riguarda l’operazione “Strade Sicure”, nella quale il personale militare è già impiegato sul territorio nazionale con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

La petizione sottolinea che in molte aree del territorio italiano non sempre è possibile garantire un intervento immediato delle Forze dell’Ordine in ogni situazione di emergenza. Proprio per questo, viene ricordato, lo Stato ha istituito operazioni come “Strade Sicure”, affidando ai militari un ruolo di supporto alla tutela dei cittadini.

Il punto, qui, è particolarmente pungente: quando serve presidiare strade, piazze, obiettivi sensibili e luoghi pubblici, il militare viene considerato una risorsa. Quando però finisce il servizio e torna in abiti civili, quella stessa preparazione rischia di restare confinata alla caserma.

Attacchi terroristici, gravi reati e situazioni di estrema urgenza

Secondo la petizione, in situazioni di estrema urgenza — come attacchi terroristici o gravi reati contro la persona — le competenze dei militari potrebbero rappresentare una risorsa immediatamente disponibile a supporto della sicurezza pubblica, qualora il personale disponesse degli strumenti adeguati.

Il riferimento normativo indicato è l’art. 732, commi 3-b e 4, del TUOM.

L’argomento è semplice e controverso allo stesso tempo: un militare addestrato, presente casualmente sul luogo di una grave emergenza, potrebbe intervenire con maggiore efficacia se autorizzato al porto d’armi anche fuori servizio. Ma perché ciò avvenga, serve una cornice normativa chiara, capace di evitare improvvisazioni, ambiguità e zone grigie.

Il tema della sicurezza personale dei militari

La petizione insiste anche su un altro aspetto: la possibile esposizione dei militari a ritorsioni legate al servizio prestato.

Il rischio, secondo il testo, può derivare da missioni all’estero, dalla partecipazione a operazioni come “Strade Sicure” o anche semplicemente dall’appartenenza alle Forze Armate.

In altre parole, chi indossa l’uniforme non smette necessariamente di essere identificabile come militare quando termina il turno. Il ruolo, la storia professionale, le operazioni svolte e l’esposizione pubblica possono accompagnare il personale anche nella vita privata. Da qui la richiesta di riconoscere strumenti adeguati per la difesa personale.

Un dibattito non nuovo: dal Co.Ce.R. ai sindacati militari

La questione dell’estensione del porto d’armi al personale militare non nasce oggi. La petizione ricorda che già nel 2018 il Consiglio Centrale di Rappresentanza delle Forze Armate, il Co.Ce.R., aveva affrontato il tema, evidenziando la necessità di un aggiornamento della normativa vigente.

Con l’introduzione della rappresentanza sindacale militare, l’argomento è poi tornato al centro dell’attenzione. Nell’ultimo anno, diverse organizzazioni sindacali del comparto difesa — tra cui ITAMIL, LRM, ASPMI e USMIA — sono intervenute pubblicamente sul tema, sottolineando l’esigenza di avviare una riflessione normativa.

Non si tratta quindi di una fiammata improvvisa da social network, ma di un dossier che da anni circola nel dibattito istituzionale e sindacale. La petizione ora prova a trasformarlo in pressione pubblica.

Cosa chiede esattamente la petizione

La richiesta è rivolta al Governo e al Parlamento italiano: avviare una revisione della normativa vigente, aggiornando in particolare l’art. 75 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

L’obiettivo è prevedere la possibilità per il personale militare di ottenere una licenza per il porto di armi fuori servizio e in abiti civili, con modalità eventualmente differenziate in base alle categorie.

La misura, secondo i promotori, permetterebbe di:

valorizzare le competenze professionali del personale militare ;

; garantire maggiore sicurezza ai militari stessi ;

; mettere a disposizione della collettività risorse addestrate in caso di emergenze.

Il punto politico: riconoscere il ruolo dei militari anche fuori dalla divisa

Il messaggio finale della petizione è costruito su un principio di riconoscimento: i militari italiani servono ogni giorno lo Stato e i cittadini, dunque la normativa dovrebbe essere aggiornata per riconoscere pienamente il loro ruolo e le loro competenze.

È una richiesta che tocca nervi scoperti: sicurezza pubblica, autodifesa, fiducia nelle Forze Armate, responsabilità individuale, poteri dello Stato e limiti all’uso delle armi. Un terreno scivoloso, dove ogni parola pesa e ogni semplificazione rischia di incendiare il dibattito.

Ma proprio per questo la petizione colpisce nel segno: costringe politica e istituzioni a rispondere a una domanda scomoda. Se il personale militare è addestrato, qualificato e già impiegato in contesti di sicurezza, perché la normativa non dovrebbe prevedere un percorso specifico per il porto d’armi fuori servizio?

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