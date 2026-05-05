Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi firmano tre protocolli d’intesa per welfare, sanità e valorizzazione degli asset istituzionali

Sono stati firmati ieri, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tre protocolli d’intesa tra l’Arma e Difesa Servizi S.p.A., la società partecipata del Ministero della Difesa incaricata della valorizzazione degli asset del Dicastero.

Le convenzioni sono state sottoscritte dal Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, e dal Dott. Luca Andreoli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Difesa Servizi S.p.A.

Accordi nel quadro delle linee programmatiche del Comandante Generale Salvatore Luongo

I protocolli si inseriscono nell’ambito delle iniziative individuate con le linee programmatiche del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

L’obiettivo è rafforzare lo spirito di corpo, promuovere forme avanzate di welfare e valorizzare asset istituzionali dell’Arma attraverso strumenti di gestione, promozione e cooperazione con Difesa Servizi.

Partnership e sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni dell’Arma

La prima convenzione prevede l’attivazione di partnership con soggetti pubblici e privati attraverso contratti di sponsorizzazione.

L’intesa riguarda la promozione di manifestazioni ed eventi, anche a carattere celebrativo, con l’obiettivo di generare valore legato al prestigio, alla storia e all’immagine dell’Arma dei Carabinieri.

In questo ambito, Difesa Servizi fornirà il proprio supporto per valorizzare le iniziative istituzionali e rafforzare la capacità di promozione degli eventi organizzati dall’Arma.

Rinnovata la convenzione per le prestazioni sanitarie e veterinarie

Nel quadro delle iniziative finalizzate a migliorare in modo incisivo il benessere del personale dell’Arma e delle rispettive famiglie, è stato inoltre siglato il rinnovo della convenzione per la gestione economica dei corrispettivi relativi alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e certificative.

Le prestazioni sono rese dagli organismi sanitari e veterinari dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Le strutture sanitarie dell’Arma: 33 infermerie presidiarie e servizi veterinari

L’Arma dei Carabinieri può contare su 33 infermerie presidiarie, nelle quali vengono svolte prestazioni specialistiche a favore dei militari e dei loro familiari.

A queste si aggiungono 2 infermerie quadrupedi e 5 posti medicazione quadrupedi, destinati agli animali domestici e da compagnia di proprietà del personale.

Il rinnovo dell’intesa punta quindi a consolidare un sistema di assistenza che rientra nelle politiche di welfare dedicate ai militari dell’Arma e ai loro nuclei familiari.

Foresterie e luoghi di ospitalità: prorogato l’accordo di valorizzazione

Il terzo protocollo riguarda la proroga dell’accordo per la valorizzazione e la gestione economica delle foresterie e dei luoghi di ospitalità dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Con la nuova intesa, il numero delle strutture coinvolte viene esteso a 124, comprendendo anche i luoghi di soggiorno naturalistici dell’Organizzazione forestale.

Un circuito virtuoso per strutture più accoglienti e standard elevati

La progressiva estensione dei complessi alloggiativi e la consolidata attività di valorizzazione hanno dimostrato, nel tempo, di favorire un circuito virtuoso di miglioramento continuo.

Secondo quanto previsto dagli accordi, l’obiettivo è rendere le strutture sempre più accoglienti, funzionali e adeguate a elevati standard di qualità, a beneficio del personale dell’Arma e delle famiglie.

Cooperazione rafforzata tra Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi

Con la firma dei tre protocolli, Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi consolidano un percorso di cooperazione orientato alla valorizzazione degli asset istituzionali, al miglioramento del welfare e alla gestione virtuosa dei beni comuni.

Le intese puntano a massimizzare l’efficacia operativa delle iniziative avviate e a rafforzare il sistema di servizi, ospitalità e supporto dedicato al personale dell’Arma dei Carabinieri.

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