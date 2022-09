Verona, tragedia in Questura: poliziotta si toglie la vita

Dopo i tre casi di suicidio – due poliziotti e un carabiniere – nel giro di pochi giorni, sono sotto la lente i casi di esponenti delle forze dell’ordine che decidono di togliersi la vita.

Suicido a Verona

E quanto successo in Questura a Verona dove una poliziotta di 46anni si è tolta la vita in ufficio sparandosi con la pistola d’ordinanza, trasportata in gravissime condizioni in ospedale è deceduta poco dopo.

49 le Vittime dall’inizio dell’anno. 17 nella sola polizia di stato. La media di uno ogni 15 giorni. Una conta senza fine che Infodifesa porta avanti nel rispetto di chi non ha avuto la forza e la voce di urlare. Una strage che colpisce chi ha deciso di servire lo Stato.