Il Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito incontra i soldati di “Strade Sicure”

Il Generale di Corpo d’Armata Gaetano Zauner, accompagnato dal Comandante del Raggruppamento Lazio-Abruzzo, Generale di Brigata Massimiliano Mongillo, ha voluto incontrare i militari dell’Esercito impegnati nella vigilanza di alcuni siti nell’area romana.

Dopo aver ricevuto un aggiornamento sulla situazione operativa presso la Caserma “Gandin”, il Comandante ha proseguito la visita ai siti operativi presso la Stazione Tiburtina, l’Ambasciata d’Israele, la Santa Sede, la Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), la Corte di Cassazione e Palazzo di Giustizia per concludere, in tarda mattinata, presso le Ambasciate di Russia e Ucraina alla Santa Sede.

La visita dà il via all’impiego di ulteriori cento militari per l’operazione “Strade Sicure” che andranno ad accrescere la sicurezza nelle stazioni della città eterna. L’operazione nazionale “Strade Sicure”, nei primi quattro mesi del 2024, a Roma, ha consentito il controllo di oltre 1.200.000 persone, circa 580.000 veicoli e contribuito a 30 tra denunce, fermi e arresti.

Il primo maggio ha segnato anche un profondo cambiamento nell’organizzazione dell’Esercito, il Comando delle Forze Operative Terrestri diventa il Vertice d’Area Operativo, in analogia con il Comando in Capo della Squadra Navale della Marina e del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica, assumendo alle dirette dipendenze quattro Corpi d’Armata: il Comando Truppe Alpine di Bolzano, il Comando Forze Operative Sud di Napoli, il Comando Forze Operative Nord di Padova e il COMFOTER di Supporto di Verona.

