Riposo dopo il Servizio presso i seggi elettorali: Ecco cosa dice la normativa sull’orario di lavoro

In vista delle prossime elezioni europee, il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) ha inviato una nota al Comando Generale della Guardia di Finanza per ricordare il diritto al riposo per i finanzieri che verranno impiegati presso i seggi elettorali.

Come stabilito dall’art. 38 del DPR 51/2009, “il personale inviato fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo”. Questa previsione, come sottolinea il SILF, non sempre viene rispettata.

In occasione delle recenti tornate elettorali del 2022, alcuni reparti della Guardia di Finanza non avrebbero concesso il giusto riposo al personale impiegato ai seggi, costringendoli a completare comunque l’orario settimanale previsto. Per questo, in vista del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, il sindacato ha voluto ribadire questo diritto.

Oltre al rispetto del riposo minimo di 12 ore, il SILF ricorda che l’articolazione dell’orario settimanale non può essere modificata arbitrariamente dai comandanti di reparto, che devono attenersi alla previsione di 5 o 6 giorni lavorativi.

Qualora queste disposizioni non venissero rispettate, il sindacato si è detto pronto a tutelare gratuitamente gli interessi dei finanzieri, iscritti e non al sindacato, senza costi a loro carico. L’obiettivo è garantire il giusto riposo e il rispetto dei diritti per il personale della Guardia di Finanza.

