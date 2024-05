L’Italia si blinda con la Nato: l’ammiraglio Cavo Dragone invoca il rafforzamento delle nostre Forze Armate

Il vero scudo e la vera garanzia che abbiamo in termini di difesa è la Nato. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. “La vera garanzia che noi abbiamo di difesa della libertà e della democrazia è la Nato”, ha osservato Cavo Dragone, spiegando che il ministro della Difesa Guido Crosetto “ha ragione” nel sottolineare la necessità di rafforzamento delle Forze armate italiane. “Se noi guardiamo bene la carta, il Trattato nord-atlantico, prima dell’articolo 5, quello della difesa reciproca, c’è l’articolo 3, che prevede che ciascuna nazione sia in grado di difendersi autonomamente”, ha osservato l’ammiraglio.

In questa prospettiva, “basti guardare la situazione che caratterizza lo scenario internazionale oggi. Parliamo del vicino Oriente, del Mediterraneo allargato, ma diamo anche un’occhiata nell’Indo-Pacifico. C’è sicuramente la necessità di trasmettere un messaggio di una nazione salubre, di un’alleanza salubre, forte, una alleanza determinata”, ha spiegato Cavo Dragone. “D’altronde non c’è altro mezzo che rinforzare la nostra struttura militare per avere la possibilità di trasmettere un messaggio di deterrenza affidabile che scongiuri il conflitto prima che questo possa iniziare”, ha proseguito.