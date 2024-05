Varata da Fincantieri la nave Atlante per la Marina Militare

Castellammare di Stabia – Si è svolta presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la cerimonia di varo della nuova unità logistica Atlante, destinata a rinnovare la flotta della Marina Militare italiana. La nave, ribattezzata Logistic Support Ship (LSS), verrà consegnata nel 2025 e rappresenta la seconda unità di questo tipo costruita da Fincantieri per la forza armata, dopo la gemella Vulcano varata nel 2021.

Alla cerimonia hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino, il Presidente di Fincantieri Generale Claudio Graziano, l’Amministratore Delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il Direttore Generale della divisione militare dell’azienda Dario Deste. Presenti anche Joachim Sucker dell’Organizzazione per la cooperazione in materia di armamenti Occar e l’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte in rappresentanza della Direzione degli Armamenti Navali.

Madrina del varo è stata la signora Federica Gargano, nipote dell’Ammiraglio Romeo Oliva, decorato con due Medaglie d’Argento al Valore Militare.

Supporto alla flotta e non solo

La nuova nave garantirà supporto logistico alla flotta con capacità operative in diversi campi, dalla difesa degli interessi nazionali al contributo per la pace e sicurezza internazionali, oltre all’assistenza in caso di calamità. Potrà essere impiegata anche per attività non militari come il supporto alla Protezione Civile.

Le caratteristiche della nave Atlante

L’Atlante si caratterizza per l’alto livello di innovazione e flessibilità: è in grado di trasportare e trasferire ad altre unità carichi liquidi e solidi oltre a effettuare operazioni di riparazione e manutenzione navale. Ha un basso impatto ambientale grazie ai motori elettrici a propulsione e al controllo degli scarichi.

Con le sue 27.000 tonnellate di stazza, 193 metri di lunghezza e una velocità di circa 20 nodi, l’Atlante potrà imbarcare 235 persone tra equipaggio e specialisti prestando soccorso in mare e recuperando mezzi sia in superficie che sul fondo. Sarà dotata di capacità ospedaliere e una base per operazioni con elicotteri e imbarcazioni speciali.

La nuova unità logistica rientra nel piano di ammodernamento della flotta militare italiana commissionato al gruppo Fincantieri-Leonardo. Dopo il varo seguiranno ora le fasi di allestimento prima della consegna alla Marina Militare prevista per il 2025. Si tratta di un importante passo avanti per rinnovare le capacità logistiche e operative della flotta militare nazionale.

