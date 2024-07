Ladro entra in casa dalla finestra e viene accoltellato dal proprietario

Un uomo, non ancora identificato, è stato accoltellato nella notte a Milano dal proprietario di casa dopo una colluttazione. Secondo quanto ricostruito dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura intorno all’1.15 il ferito, ricoverato in terapia intensiva fuori pericolo di vita all’ospedale Niguarda, è entrato nell’appartamento al piano rialzato del civico 119 di via MacMahon da una finestra.

Il proprietario, un 47enne cinese, è stato svegliato dai rumori e ha affrontato il ladro. Nella colluttazione con un coltello da cucina il 47enne ha colpito all’addome l’altro uomo che poi si è trascinato in strada. A notarlo un passante che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i poliziotti della squadra Volanti. Il ferito di origini nordafricane non è ancora stato identificato. Al vaglio della pm di turno Barbara Benzi anche la posizioni del proprietario di casa per cui si valuta l’ipotesi della legittima difesa. È stato lo stesso a consegnare il coltello quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta. Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis). Cosa aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI