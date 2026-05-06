UNIFIL, oltre 2 tonnellate di aiuti sanitari italiani per il Libano: il contingente italiano sostiene ospedali e sfollati

La missione italiana in Libano porta medicinali e materiale sanitario alla popolazione

Oltre 2 tonnellate di aiuti sanitari italiani sono state consegnate al Libano dal contingente nazionale impegnato nella missione UNIFIL, la Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale. Una donazione concreta, pesante non solo nei numeri ma nel significato, destinata a sostenere ospedali, strutture assistenziali e comunità colpite da una crisi che continua a mordere soprattutto i più fragili.

L’iniziativa, promossa attraverso il Vicariato dei Latini in Libano, ha riguardato la consegna di farmaci, materiale sanitario e vestiario destinati alle famiglie sfollate dal sud del Paese, alle comunità religiose e alle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Una crisi che non fa rumore, ma svuota ospedali e famiglie

Nel contesto libanese, segnato da crescenti difficoltà umanitarie e sociali, il sostegno sanitario assume un valore immediato. Non si tratta di una semplice fornitura tecnica: dietro ogni scatolone ci sono cure possibili, reparti che resistono, persone che possono ricevere assistenza.

Il materiale donato, dal valore complessivo di diversi milioni di euro, contribuirà a sostenere le esigenze sanitarie e assistenziali delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni nel sud del Libano. Una risposta mirata a una popolazione che vive da mesi in una condizione sospesa, tra insicurezza, povertà e servizi essenziali sotto pressione.

Il ruolo dell’Italia nella missione UNIFIL

La donazione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la Stella Italia al Libano, frutto del lavoro del governo italiano, del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa guidato dal generale Luciano Portolano e del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Il contingente italiano opera in Libano nell’ambito della missione UNIFIL, una delle missioni ONU più delicate e longeve, attiva nel sud del Paese con compiti di stabilizzazione, monitoraggio e supporto alla popolazione civile. L’Italia mantiene un ruolo di primo piano nella missione: la consistenza massima annuale autorizzata per il contingente nazionale è di 1.256 militari, con 374 mezzi terrestri e 6 mezzi aerei. (difesa.it)

Dal 24 giugno 2025, il comando della missione UNIFIL è affidato al generale di divisione italiano Diodato Abagnara, nominato Head of Mission e Force Commander delle Nazioni Unite. (ansa.it)

Un gesto concreto nel cuore di un’area fragile

La consegna degli aiuti si inserisce in una serie di attività umanitarie portate avanti dal personale italiano in Libano. Nelle ultime settimane, il contingente nazionale ha già sostenuto comunità vulnerabili tra Sidone e Beirut con distribuzioni di beni alimentari, materiali sanitari e generi di prima necessità. (difesa.it)

A marzo 2026, i caschi blu italiani avevano inoltre consegnato oltre 27.000 prodotti alimentari di prima necessità, pari a circa 13,5 tonnellate di cibo confezionato, insieme a medicinali, materiale sanitario e prodotti per l’igiene personale destinati agli sfollati delle aree di confine del Libano meridionale. (difesa.it)

Questa nuova donazione rafforza dunque una linea d’azione già chiara: non limitarsi alla presenza militare, ma trasformare la missione in un presidio di prossimità, capace di intercettare bisogni reali e urgenti.

Il ringraziamento del Vicariato dei Latini

Anche don Carlo Giorgi, a nome del Vicariato dei Latini, ha rivolto un ringraziamento al vescovo Cesar Essayan e ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa.

Le parole riportate nella nota UNIFIL sono nette: “Questi aiuti rappresentano molto più di un semplice sostegno materiale. Per tante famiglie significano vicinanza, dignità e speranza in un momento estremamente difficile”.

Una frase che fotografa la sostanza dell’intervento: in Libano, oggi, la solidarietà non è un gesto ornamentale. È una forma di tenuta civile.

L’Italia tra sicurezza e aiuto umanitario

Il personale italiano continua a operare ogni giorno con spirito di servizio, solidarietà e responsabilità accanto al popolo libanese. La missione resta complessa, in un’area dove la stabilità è fragile e dove la popolazione civile paga il prezzo più alto delle tensioni regionali.

Attraverso queste attività, l’Italia conferma il proprio ruolo di attore credibile e vicino alla popolazione, affiancando alle attività operative un impegno umanitario costante. Un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma decisivo per chi, in Libano, ha bisogno non di promesse, ma di medicinali, assistenza e presenza reale.

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