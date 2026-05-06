Carabinieri catturano il latitante Carmine Marolda: condannato per aver ucciso un maresciallo dell’Arma

Arrestato a Foggia il latitante Carmine Marolda

È stato arrestato a Foggia il latitante Carmine Marolda, 64 anni, originario di Venosa, in provincia di Potenza. L’uomo, ricercato dal gennaio 2025, è stato catturato dai carabinieri nel corso di un’operazione scattata nelle prime ore della mattinata, con il supporto del reparto speciale Gis.

Marolda si nascondeva in un alloggio di edilizia popolare, nell’area dell’Onpi di corso del Mezzogiorno, a Foggia. I militari dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione, sorprendendolo mentre si trovava in camera da letto e stava dormendo.

Il blitz dei carabinieri nell’alloggio popolare

L’operazione è stata eseguita all’interno di un appartamento al primo piano di un palazzo di edilizia popolare. I carabinieri hanno cinturato il perimetro della palazzina prima di intervenire nell’abitazione in cui il latitante avrebbe trovato rifugio da tempo.

Secondo quanto si apprende, Marolda non era armato e non ha opposto resistenza al momento dell’arresto. L’uomo, soprannominato “Ninett”, avrebbe manifestato sorpresa per l’irruzione dei militari.

Nell’appartamento era presente anche una donna, individuata dagli investigatori come la persona che lo avrebbe ospitato, garantendogli rifugio durante la latitanza.

La donna che lo ospitava indagata per favoreggiamento

La cattura di Carmine Marolda è avvenuta durante l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Dda di Potenza nei confronti della donna che lo ospitava.

La donna risulta indagata per favoreggiamento della latitanza. Proprio l’attività di perquisizione ha consentito ai carabinieri di localizzare l’appartamento e sorprendere Marolda al suo interno.

Ricercato dal gennaio 2025 per droga

Carmine Marolda era ricercato dal gennaio 2025 per reati in materia di sostanze stupefacenti. La sua latitanza è terminata a Foggia, al termine di un’indagine sviluppata dai carabinieri a partire da precedenti operazioni condotte contro i vertici delle piazze di spaccio locali.

Gli accertamenti investigativi hanno riguardato i circuiti criminali e i sodali collegati a figure già assicurate alla giustizia. Elementi utili alla cattura sarebbero emersi anche partendo dall’arresto del latitante Massimo Sileno, avvenuto a Napoli nel maggio 2025, sempre a opera dei carabinieri di Potenza.

La condanna per l’omicidio del maresciallo Marino Di Resta

Il nome di Carmine Marolda è legato anche alla vicenda dell’omicidio del maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta, ucciso a Pescara il 16 settembre 1996 durante un conflitto a fuoco con alcuni banditi.

Nel 2001, Marolda era stato condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione per concorso nell’omicidio del maresciallo Di Resta. La stessa pena fu inflitta anche ai suoi complici Nicola Cassano e Gianfranco Sgaramella.

I tre furono condannati inoltre a otto anni di reclusione per la rapina collegata alla vicenda.

La rapina a Francavilla a Mare e il conflitto a fuoco a Pescara

L’omicidio del maresciallo Marino Di Resta avvenne dopo una rapina ai danni di un rappresentante di gioielli a Francavilla a Mare. Dopo il colpo, i banditi furono intercettati e ne seguì un conflitto a fuoco a Pescara.

Durante la sparatoria rimase ucciso il maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta. Per quella vicenda, Marolda e gli altri due complici furono riconosciuti responsabili e condannati in via definitiva.

Fine della latitanza per Carmine Marolda

Con il blitz eseguito a Foggia, i carabinieri hanno messo fine alla latitanza di Carmine Marolda. L’uomo è stato bloccato senza che si registrassero momenti di particolare tensione.

Secondo quanto emerso, al momento dell’arresto non era armato e non ha tentato di opporsi all’intervento dei militari.

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