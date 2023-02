Ghanese va in caserma e dà di matto, sfascia tutto e ferisce 3 carabinieri

Un giovane ghanese che trova attualmente rinchiuso nel carcere di Vocabolo Sabbione, a Terni è stato arrestato al termine di una serie di eventi successi nel comune di Narni. Pochi giorni fa, infatti, era andato in Comune più volte ed aveva tentato di occupare l’edificio, ma l’intervento dei Carabinieri di Narni ha ripristinato l’ordine. Non contento si era recato anche a Villa Renata, una struttura protetta dove aveva vissuto per anni. Qui aveva preteso di mangiare e dormire, ma anche in questo caso i Carabinieri di Narni sono dovuti intervenire per riportare la calma. Proprio in quella struttura il ghanese era un partecipante di un programma di inserimento che durava da venti mesi, ma alla fine non aveva ottenuto i risultati sperati e così l’intervento di sostegno era stato interrotto.

Un episodio di violenza nella stazione dei carabinieri di Narni

Il ghanese è arrivato senza un posto dove stare e senza nulla da mangiare alla caserma dei Carabinieri. I militari hanno faticato non poco per immobilizzarlo, ma lui ha perso il controllo entrando in una furia incontrollabile. Ha causato molti danni e lesioni ai militari, distruggendo alcune parti della caserma oltre a strumenti ed attrezzature in dotazione. La situazione è stata gestita con grande coraggio dai Carabinieri che sono riusciti a riportare la calma nella caserma.Tre di loro sono stati portati al Pronto Soccorso mentre il ghanese è stato finalmente arrestato e tradotto in carcere.