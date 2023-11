TOR BELLA MONACA protagonista sul Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha voluto dedicare a Tor Bella Monaca, il quartiere “difficile” della periferia di Roma, un intero capitolo a Tor Bella Monaca ed alla storia di Tiziana Ronzio, cittadina del quartiere che anni indietro querelò la Famiglia Mafiosa Moccia.

“Si può descrivere un emozione?” Cita Tiziana Ronzio sulla sua Pagina Facebook, provata da quest’importante sensazione, e continua:

“Il comandante della stazione di Tor Bella Monaca Villanucci, schierò i suoi uomini e mi promise sostegno, il supporto concreto che non mi ha mai fatto mancare, oggi mi porta a confermare le mie azioni nei riguardi di coloro che nella nostra torre di edilizia popolare, facevano da padroni.”

Pura coincidenza che l’Arma dei Carabinieri pur conoscendo molteplici casi come questi, abbia dedicato un mese del proprio calendario storico a Tor Bella Monaca, tra l’altro amministrata dal figlio dal noto CoCeRista Giuseppe La Fortuna? Lo abbiamo chiesto ad Andrea La Fortuna, Vicepresidente del Municipio VI di Roma, Assessore alla Sicurezza, nonché giovane Carabiniere di appena 26 anni.

“Siamo ONORATI di essere stati scelti dal Comando Generale, Tor Bella Monaca è un territorio di persone per bene, quanto stanche di vivere tra i soprusi che i 14 Clan Mafiosi ogni giorno compiono al fine di delimitare il possesso del territorio.

Conosco personalmente Tiziana e l’ammiro per il coraggio che ha avuto, è spesso il mio punto d’esempio quando i cittadini in difficoltà, fiduciosi, per via del doppio incarico si rivolgono a me per chiedere aiuto. Questo territorio seppur difficile è il chiaro esempio dell’intenso lavoro che i Militari dell’Arma svolgono quotidianamente a tutela delle persone perbene”

L’Assessore La Fortuna commentava amareggiato si Info-difesa la visita del Comandante Generale Luzi lo scorso anno “Sono contento che il comandante Generale sia venuto finalmente a far visita alle nostre caserme, di cui tutte sott’organico, alcune con sedi in strutture dichiarate inagibili, altre senza mezzi per operare nel sovrappopolato e difficile territorio”

Dichiara ai nostri taccuini il Carabiniere Prestato alla Politica “l’incarico di mio padre nell’Arma non centra con tale decisione su Tor Bella Monaca all’interno del Calendario storico, probabilmente finalmente le alte istituzioni anche attraverso il lavoro quotidiano che quest’amministrazione capitanata dal Presidente Nicola Franco sta portando avanti Fianco a Fianco a Tiziana, a Don Antonio Coluccia o a tutte le associazioni del territorio al fine di liberare questo splendido quartiere dal vero male che lo fa sembrare il peggiore d’Italia.” Continua La Fortuna “Oggi non vince solo Tiziana, ma l’intera comunità, a dimostrazione che accettare di vivere a testa china può soltanto ucciderti ogni giorno”

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI