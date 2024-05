Capo della Polizia in visita al poliziotto ferito a Milano

Il capo della Polizia, prefetto Pisani, si è recato oggi pomeriggio all’Ospedale Niguarda di Milano per far visita all’agente Christian Di Martino, rimasto gravemente ferito durante un servizio di controllo la scorsa notte in città.

Il poliziotto, in servizio presso le Volanti della Questura di Milano, è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da alcuni malviventi mentre era impegnato in un’operazione di contrasto alla criminalità. Le sue condizioni sono stabili ma gravi.

Il prefetto Pisani ha voluto portare la propria vicinanza all’agente ferito e ai suoi familiari, manifestando la riconoscenza della Polizia di Stato per il coraggioso lavoro svolto da Di Martino e dai suoi colleghi. L’intervento del giovane poliziotto testimonia ancora una volta l’impegno e il sacrificio delle donne e degli uomini in divisa a tutela della legalità e a difesa dei cittadini.

Prima di lasciare l’ospedale, il capo della Polizia ha fatto visita anche alla centrale operativa della Questura di Milano, ringraziando gli operatori per il lavoro svolto e ribadendo la vicinanza dell’intera Polizia di Stato al collega ferito e alla sua famiglia. Si attendono ora aggiornamenti sulle condizioni dell’agente Di Martino, con la speranza che possa presto rimettersi e tornare in servizio.

