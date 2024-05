Svolta per l’uniforme dell’esercito: Via il kaki arriva la camicia bianca

Importanti novità in arrivo per le divise dei militari dell’Esercito Italiano. Con una recente disposizione si è reso noto che è stata sanzionata l’introduzione in servizio e l’autorizzazione all’uso di una nuova camicia a maniche lunghe di colore bianco assoluto, che andrà a sostituire l’attuale modello di colore kaki.

La nuova camicia bianca potrà essere indossata con le uniformi ordinaria e di servizio a partire dal prossimo 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica. Si tratta di una novità significativa nell’ambito dell’uniforme militare, che da decenni prevedeva l’utilizzo esclusivo della camicia kaki.

La disposizione prevede una fase di transizione, stimata in circa 3 anni, in cui le due tipologie di camicia (bianca e kaki) potranno temporaneamente coesistere, fermo restando il principio dell’uniformità in occasione di cerimonie ed eventi ufficiali.

Nei prossimi mesi è previsto l’aggiornamento dei regolamenti che disciplinano le uniformi per recepire ufficialmente questa novità. Un cambiamento che interpella certamente la tradizione e suscita qualche legittimo dibattito, ma che è stato valutato con attenzione dai vertici della Difesa per rispondere alle esigenze di ammodernamento e miglioramento funzionale delle uniformi.

Le perplessità del cambiamento

L’introduzione della camicia bianca nell’uniforme dell’Esercito rappresenta certamente una novità di rilievo, che modifica una tradizione pluridecennale. È comprensibile che ogni modifica alle consuetudini susciti qualche perplessità, soprattutto tra chi è emotivamente legato alla “divisa storica”. Se da un lato vi è chi reputa l’iniziativa coerente con l’esigenza di ammodernare l’immagine delle Forze Armate, dall’altro non sono mancate perplessità sull’opportunità del cambiamento in un momento delicato per le spese militari.

La valutazione complessiva sull’impatto pratico ed estetico della novità potrà essere compiuta solo al termine del previsto periodo di transizione. Resta il fatto che si tratta di un cambiamento dal forte significato simbolico per la storia e le tradizioni dell’Esercito Italiano.

