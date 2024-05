Trovato l’elicottero del presidente, i funerali domani a Tabriz. Riunione urgente del governo. Meloni: “Spero che la futura leadership si impegni per la pace nella regione”

Ebrahim Raisi è morto. La tv di Stato iraniana ha confermato che l’elicottero del presidente che era dato per disperso ieri in una regione montuosa a circa 60 chilometri da Teheran si è schiantato: i resti sono stati rintracciati. Con il presidente è morto anche il ministro degli Esteri Abdollahian.Rientrato il drone turco Akinci che ha consentito di individuare l’elicottero di Raisi

Il drone turco Akinci, risultato decisivo per individuare i resti dell’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi, è rientrato in Turchia. Nelle prime ore dopo l’incidente il governo di Teheran aveva inoltrato una richiesta ufficiale al governo turco, chiedendo un elicottero dotato di visori notturni e dei droni da ricognizione. Una richiesta cui il governo turco ha subito risposto positivamente, inviando un drone di nuovissima generazione Akinci, un elicottero capace di portare avanti le ricerche in condizioni atmosferiche avverse e con visibilità ridotta e quattro squadre di ricerca specializzate nel soccorso in quota. A risultare decisivo è stato però il drone Akinci, che ha individuato e condiviso le coordinate del luogo dello schianto con le squadre di ricerca iraniane. Le immagini di Akinci hanno azzerato le ultime speranze di ritrovare in vita alcuni dei membri dell’equipaggio e hanno permesso ai soccorritori di raggiungere il luogo dello schianto. Secondo FlightRadar24 più di 200 mila persone hanno seguito i movimenti del drone inviato da Ankara. Il presidente della società che produce i droni Baykar, Selcuk Bayraktar, genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha confermato il rientro del velivolo e porto le condoglianze al popolo iraniano. Il drone Akinci è stato recente oggetto di un accordo tra Ankara e il governo dell’Arabia Saudita, che ha investito 3 miliardi di dollari per dotare la propria aeronautica di una flotta di velivoli senza pilota turchi.Tajani: per ora la morte di Raisi senza conseguenze negative

“La situazione in Iran (dopo la conferma della morte del Presidente Ebrahim Raisi) pare per il momento senza conseguenze negative”.

Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento alla Farnesina. “Valuteremo nelle prossime ore quello che accadrà – ha proseguito – però, come hanno confermato le stesse autorità iraniane, non ci sono segnali di attività esterne e si tratta di un incidente in elicottero causato dal maltempo”.Khamenei ha nominato il vicepresidente Mokhber presidente ad interim. Proclamati cinque giorni di lutto nazionale

Il leader supremo dell’Iran Khamenei ha nominato il primo vicepresidente Mohammad Mokhber presidente ad interim del paese dopo l’incidente in elicottero in cui è rimasto ucciso il presidente Ebrahim Raisi.

Khamenei ha anche annunciato nel messaggio cinque giorni di lutto.Meloni: “Spero che la futura leadership si impegni per la pace nella regione”

“Io sono preoccupata di default come chiunque si dovesse trovare nella mia situazione, quando hai sulle spalle la vita delle persone sei sempre preoccupato”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘Mattino Cinque’, su Canale5, commentando la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. “Quello che vedo in queste ore è che le autorità iraniane mi pare che accreditino per ora la tesi dell’incidente e non quella di eventuali letture complottiste, così come attualmente non vedo grandi modifiche nell’assetto interno in Iran”, ha aggiunto spiegando che “chiaramente noi siamo continuamente in contatto con i nostri alleati europei e con i nostri alleati del G7 perché parliamo di una vicenda che si inserisce in un quadro regionale che è particolarmente complesso, io spero che la futura leadership iraniana voglia impegnarsi sulla stabilizzazione, sulla pacificazione della regione”. “Vedrò tra pochi minuti i ministri competenti e l’intelligence per fare il punto della situazione, e poi continuo ad essere in contatto in particolare come presidente del G7, con i miei omologhi”.