Giro di favori per chiudere un occhio sui controlli: Finanziere in cambio voleva vestiti, Ipad, un cellulare e denaro

Un ex sottufficiale della Guardia di Finanza ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, sospesa, nell’ambito di un procedimento che lo vedeva accusato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda giudiziaria si è definita ieri mattina davanti al giudice Silvia Marini e al pm Sveva Insalata.

Cinque episodi al centro delle indagini

Il caso era scoppiato nel febbraio 2023, quando al militare fu notificata un’interdizione di 6 mesi dal suo incarico. In quella occasione emerse l’inchiesta aperta dalla procura, che aveva individuato cinque episodi al centro del procedimento.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell’estate 2022 il finanziere, incaricato di una verifica su un’azienda edile, avrebbe fatto intendere di poter “sistemare” o “alleggerire” l’accertamento, distruggendo documenti compromettenti. Avrebbe inoltre promesso di non approfondire situazioni poco chiare legate a soggetti legati all’azienda, mostrando addirittura un documento riservato.

Documenti riservati e richieste di utilità

Queste condotte avrebbero avuto lo scopo di indurre un funzionario della ditta a consegnargli capi di abbigliamento antinfortunistico, a chiudere un occhio sul fatto che si era impossessato di un cellulare aziendale e a promettergli un iPad, un iPhone e una somma tra 2.500 e 3.000 euro.

Inoltre, il sottufficiale avrebbe mostrato al suo interlocutore una segnalazione di operazioni sospette, un documento riservato di cui era in possesso per il suo incarico, presentandolo come un atto compromettente per l’azienda.

L’ex finanziere, di recente pensionato, aveva già manifestato l’intenzione di patteggiare. Con il patteggiamento, gli sono state riconosciute le attenuanti generiche e non sono state applicate pene accessorie.

