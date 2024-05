Carabinieri, nuova circolare diminuisce i vincoli temporali sulle destinazioni: più mobilità sul territorio nazionale

L’Arma dei Carabinieri ha introdotto importanti novità riguardanti i vincoli di assegnazione per gli appartenenti alla categoria concorsuale dei “civili” proveniente dai Corsi Allievi Carabinieri. Una circolare interna ha ridefinito la durata del vincolo d’impiego nelle Regioni del Nord Italia e ha esteso la sua applicazione ad altre aree del Paese.

Riduzione del vincolo e ampliamento territoriale

In un primo momento, la circolare aveva fissato a 10 anni la durata del vincolo d’impiego nelle Regioni del Nord Italia per gli Allievi Civili al termine del loro percorso formativo. Contestualmente, il vincolo è stato esteso anche alla Provincia di Roma.

Dopo circa due anni, è stata ritenuta necessaria un’ulteriore revisione per garantire un’alimentazione ottimale ed equilibrata dei reparti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, la durata del vincolo è stata ridotta a 8 anni, mentre l’area di applicazione è stata ampliata anche alla Legione Carabinieri “Toscana”.

Personale interessato dalle nuove disposizioni

Le suddette misure saranno applicate ai frequentatori in uscita dai corsi di formazione di base del 142° Corso – 3° ciclo e 143° Corso – 1° ciclo. Inoltre, in sede di pianificazione dei trasferimenti a domanda per il 2025, le nuove regole saranno estese anche ai militari già destinatari del precedente vincolo. Questi ultimi, dopo 8 anni dalla prima assegnazione, avranno la facoltà di partecipare alla procedura per i trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI