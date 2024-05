Trovato il relitto dell’elicottero di Raisi, la Mezzaluna rossa: tutti morti i passeggeri

“Nessun segno di vita” nel luogo in cui è stato individuato l’elicottero su cui viaggiava il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi. Il velivolo è stato localizzato dopo l’incidente avvenuto domenica 19 maggio a circa 20 km a sud dal confine tra Iran e Azerbaigian. A bordo dell’elicottero, altre 7 persone. Secondo la tv di stato iraniana, sul luogo dell’incidente – localizzato ma non raggiunto – “non ci sono segni di vita”.

Vengono quindi riportate le parole di Pir Hossein Kolivand, capo della Mezzaluna rossa: “Con la scoperta del luogo dell’incidente, non sono stati individuati segni di vita tra i passeggeri dell’elicottero”. Una fonte citata dalla Reuters descrive l’elicottero come completamente bruciato. Nel corso delle ricerche, come reso noto dall’agenzia turca Anadolu, un drone speciale messo a disposizione da Ankara ha individuato una fonte di calore nell’area dell’incidente.

Cosa succede adesso a Teheran

Intanto si attende di capire cosa succederà a Teheran. Se la morte di Raisi dovesse essere appurata le elezioni si dovranno svolgere entro 60 giorni. L’ayatollah Khamenei, guida suprema del paese, cercherà un successore tra i fedelissimi. Il professore iraniano di scienze politiche all’università del Tennessee ed esperto di Medio oriente, Saeid Golkar, dice al Corriere della Sera che «ci sono delle persone che cercheranno di candidarsi. Come lo speaker del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e l’ex capo dei pasdaran Mohassen Rezaee. Un altro che potrebbe proporsi è l’ex speaker sempre del parlamento Ali Larijani, ma lui non ha superato l’esame del Consiglio». Nella corsa presidenziale gareggiano solo nomi approvati dall’ayatollah, quindi nessun oppositore.

