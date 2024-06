La Germania verso un servizio militare “leggero”: reclutati 5.000 coscritti all’anno

Berlino – Dopo mesi di indecisione, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha presentato mercoledì un nuovo modello di servizio militare per la Germania, annunciando l’intenzione di reclutare 5.000 coscritti all’anno a partire dal 2025. Si tratta di una svolta storica per il Paese, che aveva abolito la leva obbligatoria nel 2011.

L’iniziativa arriva mentre la Germania cerca di rafforzare le proprie forze armate, portandole da 180.000 a 203.000 unità, a fronte della minaccia russa alla NATO. Tuttavia, Pistorius ha optato per una forma “light” di servizio militare, in modo da aggirare le resistenze interne alla maggioranza di governo.

In particolare, il servizio si limiterà alla compilazione digitale di un questionario, cui seguirà un invito alle visite mediche solo per una parte dei candidati ritenuti idonei e motivati. Si presume che i 5.000 selezionati aderiranno poi volontariamente al servizio militare di base della durata di 6 mesi.

Un compromesso che permettesse di reclutare nuove leve senza scatenare polemiche sull’obsolescenza della leva obbligatoria, su cui SPD, Verdi e FDP nutrono forti perplessità. Lo stesso cancelliere Scholz aveva stroncato l’ipotesi di un vero ritorno alla coscrizione.

Il nuovo modello “ibrido” di Pistorius sembra dunque la via per modernizzare le forze armate tedesche senza stravolgimenti. Tuttavia, rimangono nodi da sciogliere sull’uguaglianza di genere, dal momento che solo gli uomini sarebbero coinvolti nella procedura. Il dibattito in Germania è appena cominciato.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI