Indagini della Guardia di Finanza per peculato: Appuntato delle Fiamme Gialle nel mirino per presunti ammanchi sugli affitti delle foresterie

Un appuntato della Guardia di Finanza di Aosta, attualmente in congedo per malattia, è indagato dalla procura militare di Verona con l’accusa di peculato militare. Secondo quanto ricostruito da La Stampa, il militare di 52 anni, addetto alla gestione della foresteria e delle cedole carburanti del Corpo in Valle d’Aosta, si sarebbe indebitamente appropriato in quattro anni di circa 130 mila euro di fondi della Guardia di Finanza.

Le accuse

In particolare, l’accusa contesta all’appuntato di essersi impossessato di 112 mila euro derivanti dagli affitti degli appartamenti a uso foresteria del Corpo a Courmayeur, Cervinia e Aosta, rilasciando ricevute false agli ospiti che effettuavano i pagamenti in contanti. Ulteriori irregolarità vengono contestate nella gestione delle cedole carburanti e di mobili della palestra della caserma.

La difesa

Il militare, tramite il suo avvocato, respinge le accuse e sostiene di poter dimostrare la correttezza del suo operato. Verrà ascoltato dagli inquirenti il 9 agosto presso la caserma di Aosta, dove potrà fornire la sua versione dei fatti. Le indagini puntano anche ad accertare eventuali versamenti anomali sui conti correnti dell’indagato ritenuti compatibili con gli ammanchi contestati.

Gli accertamenti

L’inchiesta è stata avviata in seguito ai controlli effettuati dai colleghi del militare che ne hanno rilevato il posto durante la malattia, riscontrando differenze tra documentazione e registri contabili. La vicenda è seguita con attenzione dagli ambienti della Guardia di Finanza valdostana, in attesa che venga fatta piena luce sui fatti.



