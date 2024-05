Hasan Hamis: chi è il cittadino marocchino che ha accoltellato un poliziotto alla stazione Lambrate di Milano

18 dicembre 2002

Hasan Hamis è stato segnalato in Italia la prima volta il 18 dicembre 2002 a Napoli. Per due volte il prefetto di Napoli lo ha espulso. Non ha mai avuto un permesso di soggiorno. Poi è arrivato quello di Avellino. Ma nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio non c’era posto. E allora è stato lasciato a piede libero. Con l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni. Tre anni fa sempre la questura di Avellino aveva provato ad accordarsi con il consolato a Rabat per organizzare il suo addio all’Italia. Ma senza risultati. Nel frattempo Hamis in Italia ha ricevuto condanne per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona. È stato in carcere a Poggioreale. Domenica scorsa con un rasoio in mano minacciava altri viaggiatori. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Negli anni ha dato alla polizia 22 alias diversi.

Gli alias

Oggi li elenca Repubblica: si è fatto identificare come il marocchino Hassan Saidi, poi Alibi Said e Omar Said, Daui Amid e altre varianti. Ma è stato anche Giuseppe Calid e Joseph Calb. E l’egiziano Giuseppe Calette, l’israeliano Giosué Namuj e l’algerino Kalid Yussf oltre che il marocchino Mustafa Saud. Ha dato anni diversi di nascita, dal 1983 al 1992. È stato irregolare sul territorio italiano in totale per 22 anni. La prima condanna l’ha ricevuta nel 2004 per furto. Nel 2012 è stato arrestato dai carabinieri di Napoli per il possesso di un coltello in acciaio. Dal 2013 al 2020 è stato più volte detenuto. Oltre che a Poggioreale, anche nel carcere di Ariano Irpino tra 2020 e 2023. Il 30 gennaio minacciava alcune persone con un coltello alla stazione centrale di Napoli: la Polfer l’ha fermato. Ieri il tentato omicidio.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI