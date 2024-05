Tentata estorsione a due ragazze, arrestato un carabiniere. «Ci sono vostre foto hot sul web»

MACERATA – Un carabiniere in servizio nel Fermano è stato arrestato oggi dalla Squadra mobile di Macerata con l’accusa di tentata estorsione ai danni di due giovani ragazze. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe contattato separatamente le due vittime dichiarando di essere in possesso di foto compromettenti che le ritraevano nude, reperite sul dark web.

Il militare avrebbe proposto di rimuovere le immagini dietro pagamento di 2.000 euro. Una delle ragazze avrebbe subito rifiutato, mentre l’altra si sarebbe fatta inviare le foto, in realtà dei fotomontaggi con volti delle giovani e corpi di altre persone. Quando le due vittime si sono confrontate, hanno sporto denuncia tramite i loro legali.

Gli agenti della Mobile hanno quindi organizzato un incontro con la ragazza che non aveva opposto un immediato rifiuto, durante il quale il carabiniere, dopo aver intascato il denaro, è stato arrestato. Oltre al contante, gli inquirenti sono in possesso dei messaggi che l’uomo ha scambiato con le ragazze a scopo di estorsione.

L’arresto è avvenuto oggi nell’entroterra maceratese. Il carabiniere si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri casi analoghi messi in atto dal militare.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI