Carabiniere 23enne e la sua fidanzata morti in un incidente in scooter: andavano al mare

Incidente mortale sulla strada provinciale 81, a Sessa Aurunca (Caserta). Le vittime sarebbero un giovane carabiniere, Matteo Ferrara di appena 23 anni insieme alla fidanzata, Melissa Rea, di 22 anni. Entrambi erano di Sessa Aurunca. Il militare era in servizio a Milano ed era da poco rientrato a casa a Sessa Aurunca per le vacanze.

Incidente a Sessa Aurunca: cosa è successo

La coppia stava andando verso l’Appia, a bordo di uno scooter, dirigendosi verso il mare per una giornata di relax quando c’è stato l’incidente: secondo quanto si apprende, lo scooter su cui viaggiano avrebbe colpito un’auto.Tutte le strade intorno all’area dell’incidente sono state chiuse dai carabinieri e il traffico, al momento, risulta essere totalmente bloccato.

Chi sono le vittime

Lui, carabiniere di appena 23 anni che lavorava a Milano, era rientrato dalle vacanze si stava dirigendo in compagnia della fidanzata verso il mare per passare una giornata in spiaggia. Entrambi erano di Sessa Aurunca, ma di due località differenti. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che ha visto la morte della giovanissima coppia.

