Il colonnello dell’aeronautica che si fotografa vestito da SS nazista: “Sono fascista e ne sono orgoglioso”

Posta una foto di se stesso in posa con un’uniforme ufficiale delle SS naziste e se ne vanta. “Colleziono uniformi e volevo dire ‘sveglia’, un po’ come Vannacci”, spiega l’uomo, non uno comune ma un rappresentante delle forze armate, anche se ormai in pensione. È il colonnello Giovanni Fuochi che con giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino ha pubblicato si è fotografato e ha condiviso su Facebook l’immagine corredata dalla frase “Sinistrorsi vi aspetto”. Il post e i commenti sono stati successivamente rimossi ma nel frattempo si è scatenata la polemica. Anche perché l’ufficiale dell’aeronautica, in pensione, ha anche risposto ai vari interventi.

Il colonnello che posta foto vestito da nazista su Facebook: “Sono fascista e ne sono orgoglioso”

In più commenti, l’ex colonnello si è vantato del vestiario e dell’appartenenza politica ai regimi nazifascisti: “Devi vedere l’intera uniforme: stivali e pistola Luger L8 compresa”. E poi: “Se mi dessero un po’ di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari”, in aggiunta alla dichiarazione, se ce ne fosse bisogno: “Sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me”.

Giovanni Fuochi è di Piacenza ed è stato candidato come indipendente nelle liste di Fratelli d’Italia alle amministrative del 2022 raccogliendo 41 voti. In passato ha prestato servizio alla base dell’Aeronautica di San Damiano dal 1998 al 2001, mentre già nel 1983 controllava il traffico aereo al terzo stormo e nel 1986 era nella segreteria di comando della Scuola di guerra aerea. Nel 1996 è stato ufficiale addetto al generale comandante della prima regione Aerea. Fuochi è poi diventato comandante della base.

La foto del colonnello Giovanni Fuochi con la divisa nazista postata su Facebook

Rispondendo al quotidiano “Libertà” di Piacenza che gli chiedeva spiegazioni sulla divisa ha detto di possederne un’altra, “è di un colonnello scozzese della Royal Air Force, stanno l’una accanto all’altra”. E alla successiva domanda sul perché esibire però proprio quella nazista ha risposto “riconosco la legittimità del turbamento e mi dispiace. Ho voluto buttare il sasso nello stagno. Non sono un nostalgico e non ho nemmeno l’età per combattere certe cose. Mi duole però vedere l’Italia inginocchiata davanti a certe cose che a me non piacciono”, senza però specificare cosa. Appena dopo la cancellazione del post ha però anche pubblicato un messaggio sarcastico: “Ci vogliono tutti sudditi”.

“Trovo vergognoso il post ma anche il like apposto in calce dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi – commenta la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi – la Resistenza è incisa nella Medaglia d’oro al Valor Militare che a Piacenza venne conferita per il sacrificio di tanti suoi figli nel complesso e doloroso cammino verso la Liberazione, che nel 2024 ci sia ancora qualcuno che incita all’odio vuole proprio dire ignorare gli insegnamenti della storia e questo lo ribadisco lo trovo vergognoso”.

