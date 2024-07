Nuovo Concorso per 1.306 Allievi Agenti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.306 allievi agenti. Il bando è disponibile sul sito ufficiale della Polizia di Stato e sul portale di reclutamento della pubblica amministrazione InPa. Le domande possono essere presentate dal 24 luglio 2024 fino alle ore 23.59 del 22 agosto 2024.

Requisiti di Partecipazione

Il concorso è aperto ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Il limite di età può essere elevato fino a 29 anni per coloro che hanno prestato servizio militare. È richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente, oltre al godimento dei diritti civili e politici e alle qualità di condotta previste dalla legge.

Modalità di Candidatura

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato o il portale InPa. Per l’autenticazione è necessario utilizzare SPID o CIE. I candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni ufficiali.

Fasi del Concorso

Il concorso si articola in quattro fasi:

1. Prova scritta d’esame

2. Accertamento dell’efficienza fisica

3. Accertamento dell’idoneità psico-fisica

4. Accertamento dell’idoneità attitudinale

La prova scritta consiste in un questionario con domande su cultura generale, lingua inglese, informatica e ragionamento logico-matematico. I primi 2.600 candidati che supereranno questa fase accederanno alle successive.

Prove Fisiche e Accertamenti

I candidati idonei alla prova scritta dovranno superare test di efficienza fisica (corsa 1000 metri, salto in alto, piegamenti sulle braccia) e accertamenti psico-fisici. Seguiranno valutazioni attitudinali per verificare l’idoneità al ruolo di agente di polizia.

Esclusioni dal Concorso

Sono previste diverse cause di esclusione, tra cui precedenti espulsioni dalle forze armate o di polizia, condanne penali, sottoposizione a misure di prevenzione o sicurezza, e sanzioni disciplinari in precedenti impieghi pubblici.

Formazione e Assegnazione

I vincitori del concorso parteciperanno a un corso di formazione. Al termine, saranno assegnati a sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e di residenza.

Possibile Aumento dei Posti

Il numero dei posti potrebbe aumentare qualora, dal precedente concorso per 1.887 allievi agenti indetto l’11 aprile 2024, risultassero posti non coperti.

