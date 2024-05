Cavo Dragone: “Affrontiamo le sfide più complesse dalla guerra fredda a oggi”

La Nato e l’Europa “stanno affrontando le sfide più complesse dalla guerra fredda a oggi”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intervenuto durante la riunione del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea parlamentare della Nato.

“Cina, Russa e Iran, sullo sfondo di dinamiche endemiche, minacciano non solo i nostri interessi securitari ed economici”, ha osservato Cavo Dragone, spiegando che “l’incertezza globale crescente e le minacce informatiche ibride sempre più sofisticate e dirompenti stanno mettendo alla prova le capacità di deterrenza della Nato”. Secondo il capo di Stato maggiore, “le sfide securitarie e le minacce per l’Europa sono interconnesse, in modo diretto o indiretto”.

Le attività di Cina e Russia a sud del Mediterraneo e nel continente africano mirano a “erodere la coesione del mondo liberale, generando instabilità e innescando crisi”, ha aggiunto l’ammiraglio. “A sud del Mediterraneo e nel continente africano, Cina e Russia continuano ad adottare forme di minaccia anche attraverso strategie ibride e campagne di disinformazione”, ha sottolineato Cavo Dragone. “La progressiva destabilizzazione del fianco sud è un ulteriore mezzo di offesa, che sommandosi alle minacce del fronte orientale degrada la nostra sicurezza”, ha aggiunto il capo di Stato maggiore.

“È evidente come la sicurezza lungo il fianco est sia legata a quello sud e alle dinamiche mediterranee dove è necessario fare di più. L’Alleanza atlantica riconosce oggi come, nell’ambito delle dinamiche in corso sul fianco meridionale, le sfide possono avere conseguenze importanti per la sicurezza globale del continente europeo”, ha affermato Cavo Dragone. “Sono convinto che la ricerca di un maggior coordinamento e coordinazione con l’Ue potrà contribuire a superare la diffidenza con cui a volte è percepito l’approccio dell’Alleanza verso il sud”, ha aggiunto il capo dei Stato maggiore.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI