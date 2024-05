Scrive “Visto il Capitano” sulla fronte di una militare: ufficiale dei carabinieri indagato

Modena – Un nuovo episodio di vessazioni e bullismo emerge dalla caserma dei Carabinieri di Modena. Questa volta nel mirino è finita una giovane carabiniera, fresca di nomina, che sarebbe stata umiliata pubblicamente dal suo superiore durante il cambio turno.

L’umiliazione in caserma

Secondo quanto ricostruito, il comandante di compagnia le avrebbe scritto con un pennarello sulla fronte la frase “Visto dal capitano” per poi scattarle una foto e farla girare nelle chat interne. Il tutto alla presenza degli altri colleghi, senza che nessuno intervenisse.

Le indagini e i provvedimenti

La procura ordinaria e quella militare hanno immediatamente aperto un’inchiesta, disponendo l’allontanamento dal servizio del superiore. Verranno visionati anche i video interni alla caserma, per capire con esattezza cosa è avvenuto, anche se nel momento dell’atto di bullismo erano presenti diversi militari.

La vittima, una giovane volontaria appena uscita dalla Scuola Allievi Carabinieri, sarebbe stata profondamente turbata e mortificata dall’episodio di prevaricazione.

I precedenti nella caserma modenese

Non è la prima volta che i Carabinieri di Modena finiscono nell’occhio del ciclone. Solo pochi mesi fa un militare è finito sotto accusa per due arresti effettuati con eccessiva violenza, documentati in video diffusi sul web. Venerdì scorso, inoltre, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il tenente colonnello Cati, accusato di aver vessato e umiliato 11 sottoposti presso il centro ippico dell’Accademia Militare.

Il nuovo caso getta nuove ombre sul clima interno alla caserma modenese e riaccende i riflettori sulla necessità di prevenire e reprimere con fermezza ogni forma di prevaricazione e abuso di autorità a danno dei militari più giovani e vulnerabili. Le indagini faranno ora piena luce su quanto realmente accaduto.

