Il sindaco di Torino sceglie un Tenente Colonnello dei carabinieri per l’Assessorato alla Sicurezza

Torino – La giunta del sindaco Stefano Lo Russo si arricchisce di una nuova figura per l’assessorato a Legalità e Sicurezza: è Marco Porcedda, tenente colonnello dei carabinieri originario di Ragusa, classe 1980, sposato e con due figli.

La nomina di Porcedda manda un segnale forte in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali e rispetto delle norme su appalti e contratti pubblici. Il neo assessore si occuperà infatti anche di tutto il delicato dossier sugli appalti, finora in carico all’uscente Gianna Pentenero, dimessasi per candidarsi alle elezioni regionali.

Porcedda vanta un curriculum di tutto rispetto: oltre all’esperienza in Iraq, ha svolto incarichi operativi a Torino, Pinerolo, Venaria Reale e Modane. Conosce bene la realtà piemontese e può contare su un rapporto di fiducia di lunga data con il sindaco Lo Russo.

“Per adesso mi considero un tecnico, dovrò imparare le dinamiche del ruolo” dichiara Porcedda, che promette massima attenzione al coordinamento con Prefettura e forze dell’ordine per prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

L’assessore sarà distaccato dall’Arma all’inizio della prossima settimana, quando firmerà il decreto di nomina. Oltre a Legalità e Sicurezza, gestirà anche le deleghe a servizi generali, economato, sistemi informativi e cybersecurity.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI