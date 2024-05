Stipendi Marina Militare nel caos stipendi: VFP4 al verde da due mesi

Sono ancora gravi problemi con il pagamento degli stipendi per i volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) che frequentano i corsi di formazione presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare. A denunciarlo è il Sindacato Nazionale Marina (SINAM) in un comunicato nel quale si legge: “Sono giunte a questa Associazione Sindacale numerose segnalazioni da parte di nostri iscritti che lamentano il mancato pagamento degli emolumenti stipendiali per coloro che stanno frequentando il 31° Corso VFP4 presso le Scuole Sottufficiali M.M. di Taranto e La Maddalena”.

“Situazione che ha del grottesco, non fosse altro che nel 2024 dove tutto è informatizzato e digitalizzato, si tratta di personale che era già in servizio, che è stato chiamato a frequentare un corso di formazione professionale” prosegue la nota del sindacato.

Il SINAM ha inviato una lettera ai vertici della Marina Militare per segnalare il problema e chiedere una rapida risoluzione, oltre alla possibilità per i frequentatori di ricevere quanto meno un anticipo sulla paga di maggio. Il sindacato punta il dito contro i “disallineamenti contabili” nel sistema NoiPA che “stanno diventando una consuetudine”, provocando “uno stato di malessere” tra il personale.

Si tratta dunque dell’ennesimo problema negli stipendi per i militari, che lede “diritti costituzionalmente riconosciuti”, conclude il SINAM nella missiva firmata dal Segretario Generale Nazionale Pasquale De Vita.

