Tajani: “Non pensiamo affatto di inviare militari italiani in Ucraina”

“Noi non invieremo alcun soldato italiano a combattere contro i russi in Ucraina: non siamo in guerra con la Federazione russa, difendiamo soltanto il diritto dell’Ucraina a essere un paese libero e condanniamo l’invasione da parte della Russia. Noi non abbiamo l’ambasciatore a Mosca, perché ancora non ha avuto il gradimento la nostra ambasciatrice Piccioni nominata dal Cdm.

C’è l’incaricato d’affari, ma non parteciperà alla cerimonia” di insediamento di Putin domani.

Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, interpellato sull’appello del Ppe a boicottare l’insediamento di Putin.

“La nostra battaglia a difesa della libertà e dell’indipendenza dell’Ucraina – ha chiarito Tajani – ha come obiettivo la pace: aiutiamo l’Ucraina perché vogliamo non venga sconfitta e si possa sedere al tavolo della pace con la federazione russa. Tutto ciò non comporta la presenza di soldati italiani che vadano a combattere. Non se ne è mai parlato in nessauna riunione Nato né in nessuna riunione Ue. La nostra posiszione mi pare si quella prevalente in Europa”.

