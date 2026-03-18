Carabinieri, il dramma del quinto suicidio: a soli 27 anni si toglie la vita in caserma

Aggiornamento sulla tragedia di Moglia: una vita spezzata a 27 anni

Un velo di silenzio e di dolore si è abbattuto sulla comunità di Moglia, in Lombardia, dove emergono nuovi, strazianti dettagli sulla tragedia che ha colpito l’Arma. Un giovane carabiniere di soli 27 anni, in servizio presso la locale stazione di viale Virgilio, è stato trovato privo di vita all’interno del proprio alloggio di servizio, situato nello stesso edificio della caserma. Il militare avrebbe compiuto il gesto estremo nella notte tra lunedì e martedì utilizzando la propria arma d’ordinanza. Un atto consumatosi in una solitudine lancinante, le cui motivazioni restano al momento del tutto indecifrabili.

La tragica scoperta dei colleghi e il vuoto in caserma

A dare l’allarme sono stati i colleghi che, preoccupati dal fatto che non rispondesse al telefono, si sono recati presso la sua abitazione. Dopo aver suonato ripetutamente senza ricevere risposta, sono entrati nell’alloggio facendo la drammatica scoperta. Nulla nel comportamento recente del giovane, descritto da tutti come un professionista esemplare, avrebbe potuto lasciar presagire una simile decisione. Tra le mura della caserma di Moglia regna ora uno stato di assoluto smarrimento: lo sconforto ha travolto chi lavorava fianco a fianco con lui ogni giorno, rendendo l’accaduto ancora più inaccettabile e doloroso.

Un bollettino nazionale: 5 vite spezzate in meno di tre mesi

Questo approfondimento conferma una realtà agghiacciante che sta decimando le fila delle forze dell’ordine. Dall’inizio del 2026, sono già cinque i carabinieri che hanno deciso di togliersi la vita in tutta Italia. I numeri delineano un quadro inquietante a livello nazionale e parlano di una vera e propria emergenza: 5 vittime in poco meno di 3 mesi, una statistica che trasforma il servizio allo Stato in un fardello apparentemente insostenibile. Si tratta di una marea montante di disperazione che Infodifesa segue e riporta ormai da oltre un decennio, denunciando una crisi che le istituzioni non possono più permettersi di ignorare.

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