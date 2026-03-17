L’Arma si sgretola nel silenzio: quinto suicidio dall’inizio del 2026.

L’ombra del suicidio torna a colpire la Lombardia

Un carabiniere scelto si è tolto la vita in Lombardia, segnando un nuovo, tragico capitolo di una crisi silenziosa che sta colpendo duramente le forze dell’ordine. Si tratta di un’esistenza ancora nel pieno della giovinezza, stroncata prematuramente da un male invisibile che non ha lasciato scampo, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi. Questo gesto estremo riaccende i riflettori su un malessere profondo che sembra non trovare ascolto né risposte adeguate.

Un bollettino nazionale: 5 carabinieri in meno di 3 mesi

I numeri delineano un quadro inquietante a livello nazionale e parlano di una vera e propria emergenza. Dall’inizio del 2026, sono già cinque i carabinieri che hanno deciso di compiere il gesto più drammatico in tutta Italia. Si tratta di una statistica agghiacciante se si considera che siamo a poco meno di tre mesi dall’inizio dell’anno: una frequenza che trasforma il servizio allo Stato in un fardello apparentemente insostenibile. Una realtà drammatica che Infodifesa segue e riportano ormai da oltre un decennio.

Oltre il silenzio: la necessità di risposte concrete

Il susseguirsi di queste tragedie nel primo trimestre dell’anno impone una riflessione che vada oltre il semplice cordoglio. Con un bilancio che raggiunge i cinque casi totali dall’inizio del 2026, il problema del supporto psicologico ai militari diventa una priorità assoluta. Non si tratta di casi isolati, ma di una sequenza temporale ristrettissima che richiede interventi strutturali per spezzare il silenzio che circonda il disagio di chi serve lo Stato.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.