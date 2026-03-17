Libano, la linea ferma di Crosetto: l’Italia resta baluardo di pace

La missione UNIFIL non si tocca. Nonostante il sibilo dei missili e l’avvio delle operazioni di terra da parte di Israele, l’Italia conferma il proprio impegno in Libano. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato categorico: i nostri militari restano al loro posto. Parliamo di un contingente imponente: circa 1.300 soldati italiani su un totale di 2.800 caschi blu, tra cui spiccano i 500 della Brigata Sassari, attualmente schierati in una delle zone più calde del pianeta.

Il fronte interno: il “caso” Salvini e la sicurezza dei soldati

Mentre Crosetto blinda la missione, nel governo si aprono le prime crepe. Proprio nelle ultime ore, Matteo Salvini ha chiesto ufficialmente di valutare un ritiro del contingente. La sollecitazione arriva all’indomani del ferimento di una fante della Brigata Sassari, colpita dai detriti di un missile intercettato dalla contraerea. Tuttavia, per Crosetto la priorità assoluta resta la sicurezza del personale ONU, pur ribadendo che la missione è considerata fondamentale sia dai libanesi che dalle stesse Nazioni Unite per evitare un collasso totale dell’area.

L’ultimatum per il Libano: disarmo o guerra totale

Il futuro del Paese dei Cedri sembra appeso a un filo sottilissimo. Secondo il titolare della Difesa, esistono solo due alternative per gestire la minaccia di Hezbollah: o i guerriglieri vengono disarmati da una missione multilaterale delle Nazioni Unite, o ci penserà Israele con la forza delle armi, come sta accadendo ora. In questo scenario, la presenza italiana è vista come l’ultimo baluardo per evitare una nuova guerra civile che rischierebbe di contagiare nazioni limitrofe come la Siria o la Giordania.

Oltre il monitoraggio: scudi umani e aiuti umanitari

Sulla carta, il compito di UNIFIL è monitorare la “Linea Blu” e la zona cuscinetto fino al fiume Litani, controllando il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Nella realtà, con le condizioni per un accordo permanente che al momento “non esistono”, i nostri militari si sono trasformati in un supporto vitale per la popolazione civile. Sono circa 900.000 gli sfollati in fuga dall’invasione dell’IDF che ricevono dai soldati cibo, medicinali e kit d’emergenza.

Tra l’incudine dell’IDF e il martello di Hezbollah

L’avvio dell’operazione di terra israeliana proietta UNIFIL in una “terra di nessuno” dove il rischio di attrito cinetico tra i caschi blu e l’avanzata di Tel Aviv è ormai una realtà tangibile. Mentre le truppe dell’IDF procedono oltre la Linea Blu, apparendo spesso incuranti della presenza internazionale, i nostri 1.300 soldati agiscono come un diaframma umano in una zona cuscinetto che scotta. Per Crosetto, restare non è un atto di incoscienza, ma di necessario realismo geopolitico: l’alternativa al monitoraggio ONU è il disarmo forzato di Hezbollah condotto da Israele con la forza bruta della guerra. In questo scenario, il contingente italiano resta l’ultimo baluardo per evitare che la spinta israeliana trasformi il Libano in un vuoto di potere, impedendo che l’incendio divampi verso Siria e Giordania. L’Italia non arretra, consapevole che il prezzo del monitoraggio è l’unico investimento per evitare il collasso totale dell’area

Il paradosso iracheno: Baghdad svuotata, Beirut presidiata

Diverso lo scenario a Baghdad dove, a seguito degli attacchi alle basi, l’Italia ha già avviato un’operazione di evacuazione in totale sicurezza in accordo con l’intelligence. Molti militari sono già rientrati via Kurdistan e Turchia, mentre altri lasceranno Erbil e il Kuwait a breve. “Quelli che rimangono devono avere la garanzia di sicurezza e qualcosa da fare”, ha concluso Crosetto, tracciando una linea netta tra chi deve restare a presidiare la pace e chi, per sicurezza, deve tornare a casa.

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