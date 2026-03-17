L’Iraq resta un fronte fragile, ma l’ambasciata non “chiude”

Iraq, l’ambasciata italiana non smobilita

L’Iraq è tornato a essere uno dei punti più sensibili della crisi mediorientale. L’escalation tra Stati Uniti e Iran, il ruolo delle milizie sciite filoiraniane, la fragilità dell’equilibrio interno iracheno e il rischio di incidenti contro obiettivi occidentali impongono prudenza assoluta. In un quadro simile, è naturale che le sedi diplomatiche rafforzino le proprie misure di sicurezza e adattino procedure e presenza del personale. Ma è proprio qui che serve precisione: un aumento della cautela non equivale a una smobilitazione.

Nel racconto pubblico, invece, il rischio è quello di comprimere tutto dentro formule troppo drastiche. Parlare di ambasciata che “chiude” o che “smobilita” significa suggerire un arretramento compiuto e definito che, allo stato, non emerge in questi termini. La distinzione è essenziale non solo sul piano lessicale, ma su quello geopolitico: l’Italia, come altri attori europei, continua ad avere in Iraq un interesse diretto di natura diplomatica, politica e strategica, in un teatro che resta centrale per gli equilibri regionali, per la sicurezza energetica e per il contenimento dell’instabilità che collega Golfo, Levante e Mediterraneo allargato.

Questo non significa minimizzare. Al contrario: significa prendere sul serio la situazione. L’Iraq di oggi è attraversato da tensioni che possono degenerare rapidamente, e la vulnerabilità delle rappresentanze straniere è un dato reale. Ma proprio per questo il racconto deve restare aderente ai fatti e non cedere all’enfasi. Massima allerta non significa ritiro, prudenza non significa fuga, rimodulazione non significa smobilitazione. In una crisi di questa portata, la precisione non è una sfumatura stilistica: è una forma di responsabilità.

È un dovere informativo che dobbiamo ai diplomatici presenti a Baghdad, ai militari italiani impegnati nel teatro iracheno, a chi è chiamato a coordinare sicurezza e presenza sul campo, ma anche alle loro famiglie, che di fronte a una notizia improvvisa e non correttamente pesata su una presunta “chiusura” dell’ambasciata avrebbero più che ragione di preoccuparsi.