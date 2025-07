Paura a Melegnano: Maxi Rissa, Carabinieri sparano in aria per fermare la follia

Maxi rissa venerdì 18 luglio davanti a un bar a Melegnano, alle porte di Milano. La scena è stata ripresa da uno dei residenti: come si vede nel video, è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Uno dei militari, a un certo punto, ha esploso due colpi di pistola in aria. Coinvolte una quindicina di persone divise, da quanto si apprende, in due gruppo: uno di italiani e uno di persone provenienti dall’Est Europa.

Basta ipocrisia: così non si può lavorare

È diventata una farsa: gang che si affrontano in risse sempre più violente, denunce inutili a piede libero, e poi tocca ai Carabinieri metterci la faccia, spesso rischiare la pelle. Ma non basta: dopo il caos, restano le carte da riempire, ore e ore perse tra verbali e burocrazia, mentre i responsabili se la ridono fuori dalla caserma. E nel peggiore dei casi, chi finisce sotto processo? Proprio chi ha tentato di far rispettare la legge. Così non si può lavorare: pretendere che i Carabinieri difendano la nostra sicurezza, per poi abbandonarli di fronte a una giustizia che sembra avere le spalle voltate, è ipocrisia allo stato puro. Forse è ora di chiederci da che parte stiamo davvero.

