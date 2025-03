Trump annuncia il nuovo caccia F-47: “Sarà il più potente al mondo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il nuovo caccia F-47, descritto come “l’aereo più avanzato, più capace e più letale mai costruito”. Lo sviluppo del velivolo è stato affidato alla Boeing, vincitrice di un contratto dal valore di oltre 20 miliardi di dollari.

Il nuovo caccia F-47 rappresenta una svolta per l’industria della difesa americana, sostituendo progressivamente l’iconico F-22 Raptor. Il velivolo farà parte del programma Next Generation Air Dominance (NGAD), promosso dall’aeronautica militare statunitense per garantire il controllo assoluto dei cieli in scenari complessi e tecnologicamente avanzati.

Tecnologia e innovazione senza precedenti

Il nuovo F-47 si distingue per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia. Tra queste spicca la tecnologia stealth di sesta generazione, in grado di rendere l’aereo praticamente invisibile ai radar nemici. Inoltre, il caccia sarà affiancato da droni semi-autonomi, potenziando ulteriormente le sue capacità operative e tattiche.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, il nome “F-47” è un riferimento diretto al fatto che Trump è il 47º presidente degli Stati Uniti, un dettaglio che ha suscitato curiosità tra gli analisti militari e i media di settore.

Boeing batte Lockheed Martin nella gara d’appalto

L’annuncio del nuovo caccia rappresenta una significativa vittoria per la Boeing, che si è aggiudicata il progetto sbaragliando la concorrenza della Lockheed Martin, storica costruttrice dell’F-35. Questo successo potrebbe consolidare la posizione di Boeing come principale fornitore dell’aeronautica statunitense, segnando un cambio di rotta dopo la predominanza della Lockheed negli ultimi anni.

