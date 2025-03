Oggi, il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno convenuto che questo conflitto deve finire con una pace duratura. Hanno anche sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e la Russia.

Il sangue e il tesoro che sia l’Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero stati spesi meglio per i bisogni del loro popolo. Questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e avrebbe dovuto essere posto fine molto tempo fa con sforzi di pace sinceri e in buona fede. I leader hanno convenuto che il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente.

Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente. I leader hanno parlato ampiamente del Medio Oriente come regione di potenziale cooperazione per prevenire conflitti futuri. Hanno inoltre discusso la necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire l’applicazione più ampia possibile.

I due leader condividevano l’opinione che l’Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele. I due leader hanno convenuto che un futuro con una migliore relazione bilaterale tra Stati Uniti e Russia ha un enorme vantaggio. Ciò include enormi accordi economici e stabilità geopolitica quando la pace è stata raggiunta.

